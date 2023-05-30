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Міністр освіти України Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук

30 травня 2023 14:31
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Міністр освіти України Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: Євген Бородавко
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У п'ятницю 19 травня 2023 року влада України затвердила механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Першим від кандидата наук відмовився міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Про це написав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у своєму Facebook.

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"В академічному світі науковий ступінь — це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці. На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії", — написав міністр освіти.

Також він додав, що наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності має бути відповідний закон, який наразі ще обговорюється у владі.

"Наше завдання — розвивати, підтримувати та підсилювати прогресивну науку та людей, які нею займаються — відповідально та ефективно", — заявив Оксен Лісовий.

Нагадаємо, що в Одесі завершився навчальний рік. З 1 вересня 2022 року на Одещині майже у два рази виросла кількість шкіл, що працюють в очному та змішаному форматі.

З початком повномасштабної війни в Україні все більше школярів змушені були виїхати за кордон і здобувати освіту в інших країнах. У міністерстві освіти та науки України розробили, як оцінити знання учнів за вітчизняними стандартами. 

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