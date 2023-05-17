Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Метеорологи предупреждают о рекордном потеплении в ближайшие пять лет arrow

Метеорологи предупреждают о рекордном потеплении в ближайшие пять лет

17 мая 2023 16:52
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Метеорологи предупреждают о рекордном потеплении в ближайшие пять лет
Планету ждут рекордные температуры в ближайшие пять лет. Фото: Reuters
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что рост среднегодовой глобальной температуры на планете может временно достичь 1,5°C выше доиндустриальных уровней в один из следующих пяти лет. Виной всему выбросы парниковых газов и природное явление, известное как Эль-Ниньо.

Об этом пишут Reuters.

Читайте также:

Согласно оценкам ВМО существует 66-процентная вероятность того, что рост среднегодовой глобальной температуры временно достигнет 1,5°C выше доиндустриальных уровней.

Более того, вероятность того, что один из следующих пяти лет станет самым теплым за всю историю наблюдений составляет 98%.

"Эль-Ниньо будет сочетаться с антропогенным изменением климата, что подтолкнет глобальные температуры к неизведанным территориям", — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это естественный феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычной до 3°C. Во время Эль Ниньо океан передает часть избыточного тепла и влаги в атмосферу.

В дополнение к изменению климата Эль-Ниньо может добавить до 0,2°C до средней температуры на Земле.

Напомним, южная Европа готовится к летней рекордной засухе . Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас