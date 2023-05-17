Метеорологи предупреждают о рекордном потеплении в ближайшие пять лет

Планету ждут рекордные температуры в ближайшие пять лет. Фото: Reuters

Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что рост среднегодовой глобальной температуры на планете может временно достичь 1,5°C выше доиндустриальных уровней в один из следующих пяти лет. Виной всему выбросы парниковых газов и природное явление, известное как Эль-Ниньо.

Об этом пишут Reuters.

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Согласно оценкам ВМО существует 66-процентная вероятность того, что рост среднегодовой глобальной температуры временно достигнет 1,5°C выше доиндустриальных уровней.

Более того, вероятность того, что один из следующих пяти лет станет самым теплым за всю историю наблюдений составляет 98%.

"Эль-Ниньо будет сочетаться с антропогенным изменением климата, что подтолкнет глобальные температуры к неизведанным территориям", — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это естественный феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычной до 3°C. Во время Эль Ниньо океан передает часть избыточного тепла и влаги в атмосферу.

В дополнение к изменению климата Эль-Ниньо может добавить до 0,2°C до средней температуры на Земле.

Напомним, южная Европа готовится к летней рекордной засухе . Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.