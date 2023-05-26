Маск заявил, что получил разрешение на эксперименты с мозговыми чипами на людях

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: Theo Wargo/WireImage

Компания Илона Маска Neuralink получила разрешение на эксперименты по исследованию имплантатов в человеческий мозг. "Зеленый свет" предоставило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США.

Об этом пишет REUTERS.

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Эксперименты с чипами в мозгу

Американская организация Управления по контролю за продуктами и лекарствами США согласовала первые клинические испытания на людях. Правда, компания не уточнила цели исследования, отметив лишь, что набор еще не производился, и "больше деталей будет доступно в ближайшее время".

Мы были увлечены в share, что мы получили FDA's approval to вести нас в первый-в-human clinic study!



Це являє собою результат неустойчивой работы по неуралинскому персоналу в близькой координации с FDA и представляет собой важную первую степень, которая будет один день до наших дней… — Neuralink (@neuralink) 25 мая, 2023

Импланты в мозге для лечения

Илон Масковый считает, что имплантаты в мозге могут вылечить целый ряд заболеваний. К примеру, ожирение, аутизм, депрессию и шизофрению, а также разрешить просмотр веб-страниц и телепатию.

Однако Американская организация Управления по контролю за продуктами и лекарствами отметила, что существует риск установки чипов в мозг.

"FDA обратило внимание Neuralink на несколько проблем, которые необходимо решить, прежде чем санкционировать испытания на людях. Основные проблемы касались литиевой батареи устройства, возможности миграции проводов имплантата в мозг и сложности безопасного извлечения устройства без повреждения тканей мозга", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что компания SpaceX запустила новенькую партию спутников в космос. Речь идет о 22 единицах V2 mini. Ракета Falcon 9, укомплектованная космическими спутниками следующего поколения Starlink, была запущена на станции во Флориде.

В SpaceX рассказали, что первая ступень ракеты вернулась на Землю около 8 минут спустя. Он приземлился на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas, расположенный в Атлантическом океане у побережья Флориды.