Загадочный пятый океан, появившийся на карте мира. Что о нем известно

Корабль возле Северного океана. Фото: 1zoom.me

Самое время возобновить свои знания по географии, ведь оказывается на планете Земля не четыре океана, как нас учили еще в школе, а пять! Эту загадочную водную массу, которая окружает Антарктиду, наконец-то официально признали.

Как называется пятый океан мира, что о нем известно и почему человечеству пора принять факт его существования, пишет IFLScience.

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История признания существования пятого океана мира достаточно длинна. Исторически официально признаны только четыре океана — Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый.

Десятилетиями между разными учеными шел спор относительно водной массы, которая окружает Антарктиду. Имеет ли право она называться океаном, ведь в определенной степени она является аномалией и определяется антарктическим течением, возникшим 34 миллиона лет назад и протекающим с востока на запад вокруг ледников. Она создает невидимое кольцо вокруг Антарктиды, в котором воды более холодные и менее соленые, чем на севере.

Однако было ли океаническое кольцо только продолжением Тихого, Атлантического и Индийского океанов, или оно было океаном самостоятельно?

Покончить с этим конфликтом было решено Национальным географическим обществом США — в 2021 году официально признали существование пятого океана. Таким образом на карте появился Южный океан.

Интересно, что Совет географических названий США признал Южный океан и утвердил его название еще в 1999 году. Предложенные границы были представлены Международной гидрографической организации (IHO) в 2000 году. Однако так и не были согласованы по сей день.

Между тем, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) признало Южный океан только с февраля 2021 года.

"Южный океан давно признан учеными, но поскольку никогда не было международного согласия, мы никогда не признавали его официально", — сказал географ из Национального географического общества США Алекс Тейт.

В Национальном географическом обществе подчеркнули, что теперь заменят все карты и атласы, добавив туда Южный океан.

Южный океан — это вода, окружающая Антарктиду. Фото: Wikimedia

Что известно о Южном океане?

Длина береговой линии Южного океана практически полностью состоит из длины береговой линии Антарктиды и превышает 18 тысяч километров.

Южный океан можно охарактеризовать следующим образом:

холоднее Северного Ледовитого;

воды менее соленые, чем на севере;

прибрежные его воды, непосредственно омывающие берега Антарктиды, зимой замерзают;

в этих водах одновременно дрейфует от 100 до 200 тысяч айсбергов;

его центр находится на широте 60 градусов к югу (северная граница Южного океана);

имеет экологически отличную экосистему (тысячи уникальных видов обитают исключительно в водах недавно признанного океана: огромные массы зоопланктона, криля, обильные губки и иглокожие, есть представители нескольких семейств рыб, особенно нототении, киты, косатки и т.д. Из птиц многочисленные буревестники, пингвины. И это далеко не все животные, обитающие в этих водах).

Косатки в Южном океане. Фото: oceanwide-expeditions.com

Какое будущее ждет Южный океан?

Теперь на картах и атласах кроме Тихого, Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого будут указывать еще и Южный океан, омывающий берега Антарктиды. Кстати, на украинских картах мира он уже есть.

Ученые надеются, что признание вод этого региона как отдельного океана будет способствовать крайне необходимым усилиям по их сохранению. Ведь наибольшей проблемой этой территории является промысловый лов рыбы.

К сожалению, будущее Южного океана достаточно туманно и не определено из-за изменения климата. Воды Антарктиды нагреваются, а ее ледяные покровы тают. Как это повлияет на пятый океан, покажет только время. Впрочем, уже понятно, что уровень его вод, как и уровень вод Мирового океана, поднимается.

Южный океан. Фото: Sardtravel

Напомним, мы писали, что учёным удалось раскрыть загадочное происхождение восьмого континента Земли.