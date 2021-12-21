Из чего на самом деле делают растворимый кофе

Впервые кофейный напиток из концентрата начали производить в конце XIX века. И несмотря на столь длинную историю, практически каждый из нас задумывался, действительно ли растворимый кофе делается из натурального.

О том, как появился сублимированный кофе, из чего его делают и почему после него жутко хочется спать, рассказывает Новини.LIVE.

Две компании обладали патентами на современный вид растворимого кофе еще в XX веке. Но известным на весь мир этот напиток сделала компания Nestlе.

Из чего делают растворимый кофе

Хоть в это и сложно поверить, но да, таки из кофе. Этот процесс состоит из множества этапов. И первый из них – переработка и очистка зеленых зерен. После этого их обжаривают и перемалывают. Потом смесь помещают для заваривания в экстракционные батареи. Там через поток горячей воды под высоким давлением пропускают молотые частицы кофе. Экстракт, который получается в результате процесса, собирают в емкости и дегидрируют. Затем его распыляют либо горячим воздухом, который "схватывает" капельки кофе, превращая в порошок. Либо экстракт подают в сублиматоры, распыляют, а затем замораживают.

Но надо понимать, что количество настоящего кофе в растворимом – дело производителя. До 80-90 % смеси в каждых 100 г кофе могут составлять примеси, и лишь малую часть – зерна. Чаще всего при изготовлении растворимого кофе используется робуста, но зерна далеко не всегда идут отборные, скорее, забракованные.

Почему от растворимого кофе хочется спать

Есть мнение, что так происходит, потому что в производстве растворимого кофе с зерен удаляется оболочка, где и содержится кофеин в большей степени. И на самом деле - в растворимом кофе меньше активных веществ, чем в зерновом.

Производство растворимого кофе построено так, что в процессе кофе теряет некоторое количество кофеина и экстракта.