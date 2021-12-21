З чого насправді роблять розчинну каву

Вперше кавовий напій з концентрату почали виробляти в кінці XIX століття. І, незважаючи на таку довгу історію, практично кожен з нас замислювався, чи дійсно розчинна кава робиться з натуральної.

Про те, як з'явилася сублімована кава, з чого її роблять і чому після неї іноді хочеться спати, розповідає Новини.LIVE.

Дві компанії володіли патентами на сучасний вигляд розчинної кави ще в XX столітті. Але відомим на весь світ цей напій зробила компанія Nestlе.

З чого роблять розчинну каву

Хоч в це важко повірити, але так, таки з кави. Цей процес складається з безлічі етапів. І перший з них - переробка і очищення зелених зерен. Після цього їх обсмажують і перемелюють. Потім суміш поміщають для заварювання в екстракційні батареї. Там через потік гарячої води під високим тиском пропускають мелені частинки кави. Екстракт, який виходить в результаті процесу, збирають в ємності і дегідрують. Потім його розпилюють або гарячим повітрям, який "схоплює" крапельки кави, перетворюючи на порошок. Або екстракт подають в субліматори, розпилюють, а потім заморожують.

Але потрібно розуміти, що кількість справжньої кави у розчинній - справа виробника. До 80-90 % суміші в кожних 100 г кави можуть складати домішки, і лише малу частина - зерна. Найчастіше при виготовленні розчинної кави використовується робуста, але зерна далеко не завжди йдуть добірні, скоріше, забраковані.

Чому від розчинної кави хочеться спати

Є думка, що так відбувається тому що у виробництві розчинної кави з зерен видаляється оболонка, де і міститься кофеїн більшою мірою. І насправді - в розчинній каві менше активних речовин, ніж в зерновій.

Виробництво розчинної кави побудовано так, що в процесі кавивтрачає деяку кількість кофеїну та екстракту.