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Илон Маск рассказал о первом пациенте, которому вживят чип

21 июня 2023 03:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Илон Маск рассказал о первом пациенте, которому вживят чип
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Компания Neuralink, которая принаджежит Илону Маску, получила разрешение на испытание своего мозгового чипа на людях. Произойдет это уже в этом году.

На конференции VivaTech владелец компании Илон Маск рассказал, каким будет первый пациент.

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Илон Маск сообщил, что чип планируют вживить пациенту с парализованными ногами.

При этом Маск отметил, что участник эксперимента страдает тетраплегией — так называется паралич нижних конечностей. Имя пациента держится в тайне.

Чип Neuralink в разобранном виде. Фото: Neuralink

"Кажется, первый случай произойдет в конце этого года", — заявил Маск.

Напомним, владелец Twitter Илон Маск снова отличился антиукраинским жестом. Он поддержал статью инвестора Дэвида Сакса, который подверг критике поддержку США Украины и прогнозирует провал контрнаступления ВСУ.

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