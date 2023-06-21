Илон Маск рассказал о первом пациенте, которому вживят чип

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск. Фото: REUTERS

Компания Neuralink, которая принаджежит Илону Маску, получила разрешение на испытание своего мозгового чипа на людях. Произойдет это уже в этом году.

На конференции VivaTech владелец компании Илон Маск рассказал, каким будет первый пациент.

Читайте также:

Первый пациент, которому встроят чип

Илон Маск сообщил, что чип планируют вживить пациенту с парализованными ногами.

При этом Маск отметил, что участник эксперимента страдает тетраплегией — так называется паралич нижних конечностей. Имя пациента держится в тайне.

Чип Neuralink в разобранном виде. Фото: Neuralink

"Кажется, первый случай произойдет в конце этого года", — заявил Маск.

Напомним, владелец Twitter Илон Маск снова отличился антиукраинским жестом. Он поддержал статью инвестора Дэвида Сакса, который подверг критике поддержку США Украины и прогнозирует провал контрнаступления ВСУ.