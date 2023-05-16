Global 2000: 6 вузов Украины попали в мировой рейтинг

Университет Шевченко — один из лучших вузов мира. Фото: wikimedia.org

В крупнейший мировой рейтинг университетов попали шесть украинских высших учебных заведений. Эксперты Центра мировых рейтингов университетов оценили более 20 тысяч заведений в 95 странах мира.

На первых позициях этого списка — Гарвардский, Стэнфордский и Кембриджский университеты. Об этом пишет сайт Центра мировых рейтингов университетов.

Читайте также:

Украинские вузы в Global 2000:

Институт математики Национальной академии наук Украины поднялся на 1170 место благодаря улучшению показателей качества образования;

Харьковский физико-технический институт опустился на 1190 место (на 70 позиций);

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко поднялся на 1467 место (на 5 позиций);

Институт ядерных исследований НАН Украины — 1779 место;

Институт кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины — 1802 место;

Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины — 1908 место.

Критерии оценки

При оценке высшего учебного заведения эксперты учитывали 4 момента:

Качество образования — 25%;

Возможность трудоустройства — 25%;

Качество профессорско-преподавательского состава — 10%;

Результативность исследований — 40%.

Топ-5 вузов мира:

1 место — Гарвардский университет;

2 место — Массачусетский технологический институт;

3 место — Стэнфордский университет;

4 место — Кембриджский университет;

5 место — Оксфордский университет.

Напомним, в Минобразования было решено, когда в Украине начнутся летние каникулы в школах и сколько будут отдыхать дети. Большинство украинских школьников будут отдыхать с 16 июня по 1 сентября.