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Global 2000: 6 вузов Украины попали в мировой рейтинг

16 мая 2023 03:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Global 2000: 6 вузов Украины попали в мировой рейтинг
Университет Шевченко — один из лучших вузов мира. Фото: wikimedia.org
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В крупнейший мировой рейтинг университетов попали шесть украинских высших учебных заведений. Эксперты Центра мировых рейтингов университетов оценили более 20 тысяч заведений в 95 странах мира.

На первых позициях этого списка — Гарвардский, Стэнфордский и Кембриджский университеты. Об этом пишет сайт Центра мировых рейтингов университетов.

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Украинские вузы в Global 2000:

  • Институт математики Национальной академии наук Украины поднялся на 1170 место благодаря улучшению показателей качества образования;
  • Харьковский физико-технический институт опустился на 1190 место (на 70 позиций);
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко поднялся на 1467 место (на 5 позиций);
  • Институт ядерных исследований НАН Украины — 1779 место;
  • Институт кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины — 1802 место;
  • Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины — 1908 место.

Критерии оценки

При оценке высшего учебного заведения эксперты учитывали 4 момента:

  • Качество образования — 25%;
  • Возможность трудоустройства — 25%;
  • Качество профессорско-преподавательского состава — 10%;
  • Результативность исследований — 40%.

Топ-5 вузов мира:

  • 1 место — Гарвардский университет;
  • 2 место — Массачусетский технологический институт;
  • 3 место — Стэнфордский университет;
  • 4 место — Кембриджский университет;
  • 5 место — Оксфордский университет.

Напомним, в Минобразования было решено, когда в Украине начнутся летние каникулы в школах и сколько будут отдыхать дети. Большинство украинских школьников будут отдыхать с 16 июня по 1 сентября.

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