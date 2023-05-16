Global 2000: 6 вузов Украины попали в мировой рейтинг
В крупнейший мировой рейтинг университетов попали шесть украинских высших учебных заведений. Эксперты Центра мировых рейтингов университетов оценили более 20 тысяч заведений в 95 странах мира.
На первых позициях этого списка — Гарвардский, Стэнфордский и Кембриджский университеты. Об этом пишет сайт Центра мировых рейтингов университетов.
Украинские вузы в Global 2000:
- Институт математики Национальной академии наук Украины поднялся на 1170 место благодаря улучшению показателей качества образования;
- Харьковский физико-технический институт опустился на 1190 место (на 70 позиций);
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко поднялся на 1467 место (на 5 позиций);
- Институт ядерных исследований НАН Украины — 1779 место;
- Институт кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины — 1802 место;
- Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины — 1908 место.
Критерии оценки
При оценке высшего учебного заведения эксперты учитывали 4 момента:
- Качество образования — 25%;
- Возможность трудоустройства — 25%;
- Качество профессорско-преподавательского состава — 10%;
- Результативность исследований — 40%.
Топ-5 вузов мира:
- 1 место — Гарвардский университет;
- 2 место — Массачусетский технологический институт;
- 3 место — Стэнфордский университет;
- 4 место — Кембриджский университет;
- 5 место — Оксфордский университет.
Напомним, в Минобразования было решено, когда в Украине начнутся летние каникулы в школах и сколько будут отдыхать дети. Большинство украинских школьников будут отдыхать с 16 июня по 1 сентября.