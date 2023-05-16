Global 2000: 6 вишів України потрапили до світового рейтингу

Університет Шевченка — один з найкращих вишів світу. Фото: wikimedia.org

До найбільшого світовому рейтингу університетів потрапило шість українських вищих навчальних закладів. Експерти Центру світових рейтингів університетів оцінили понад 20 тисяч закладів у 95 країнах світу.

На перших сходинках цього списку — Гарвардський, Стенфордський та Кембриджський університети. Про це йдеться на сайті Центру світових рейтингів університетів.

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Українські виші у Global 2000:

Інститут математики Національної академії наук України — піднявся на 1170 місце завдяки покращенню показників якості освіти;

Харківський фізико-технічний інститут — опустився на 1190 місце (на 70 позицій);

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — піднявся на 1467 місце (на 5 позицій);

Інститут ядерних досліджень НАН України — 1779 місце;

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України — 1802 місце;

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України — 1908 місце.

Критерії оцінки

При оцінюванні вищого навчального закладу експерти враховували 4 моменти:

Якість освіти — 25%;

Можливість працевлаштування — 25%;

Якість професорсько-викладацького складу — 10%;

Результативність досліджень — 40%.

Топ-5 вишів світу:

1 місце — Гарвардський університет;

2 місце — Массачусетський технологічний інститут;

3 місце — Стенфордський університет;

4 місце — Кембриджський університет;

5 місце — Оксфордський університет.

Нагадаємо, у Міносвіти вирішили, коли в Україні розпочнуться літні канікули в школах та скільки будуть відпочивати діти. Більшість українських школярів будуть відпочивати з 16 червня по 1 вересня.