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Global 2000: 6 вишів України потрапили до світового рейтингу

16 травня 2023 03:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Global 2000: 6 вишів України потрапили до світового рейтингу
Університет Шевченка — один з найкращих вишів світу. Фото: wikimedia.org
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До найбільшого світовому рейтингу університетів потрапило шість українських вищих навчальних закладів. Експерти Центру світових рейтингів університетів оцінили понад 20 тисяч закладів у 95 країнах світу.

На перших сходинках цього списку — Гарвардський, Стенфордський та Кембриджський університети. Про це йдеться на сайті Центру світових рейтингів університетів. 

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Українські виші у Global 2000:

  • Інститут математики Національної академії наук України — піднявся на 1170 місце завдяки покращенню показників якості освіти;
  • Харківський фізико-технічний інститут — опустився на 1190 місце (на 70 позицій);
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка — піднявся на 1467 місце (на 5 позицій);
  • Інститут ядерних досліджень НАН України — 1779 місце;
  • Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України — 1802 місце;
  • Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України — 1908 місце.

Критерії оцінки

При оцінюванні вищого навчального закладу експерти враховували 4 моменти:

  • Якість освіти — 25%;
  • Можливість працевлаштування — 25%;
  • Якість професорсько-викладацького складу — 10%;
  • Результативність досліджень — 40%.

Топ-5 вишів світу:

  • 1 місце — Гарвардський університет; 
  • 2 місце — Массачусетський технологічний інститут;
  • 3 місце — Стенфордський університет;
  • 4 місце — Кембриджський університет;
  • 5 місце — Оксфордський університет.

Нагадаємо, у Міносвіти вирішили, коли в Україні розпочнуться літні канікули в школах та скільки будуть відпочивати діти. Більшість українських школярів будуть відпочивати з 16 червня по 1 вересня. 

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