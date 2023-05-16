Global 2000: 6 вишів України потрапили до світового рейтингу
До найбільшого світовому рейтингу університетів потрапило шість українських вищих навчальних закладів. Експерти Центру світових рейтингів університетів оцінили понад 20 тисяч закладів у 95 країнах світу.
На перших сходинках цього списку — Гарвардський, Стенфордський та Кембриджський університети. Про це йдеться на сайті Центру світових рейтингів університетів.
Українські виші у Global 2000:
- Інститут математики Національної академії наук України — піднявся на 1170 місце завдяки покращенню показників якості освіти;
- Харківський фізико-технічний інститут — опустився на 1190 місце (на 70 позицій);
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка — піднявся на 1467 місце (на 5 позицій);
- Інститут ядерних досліджень НАН України — 1779 місце;
- Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України — 1802 місце;
- Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України — 1908 місце.
Критерії оцінки
При оцінюванні вищого навчального закладу експерти враховували 4 моменти:
- Якість освіти — 25%;
- Можливість працевлаштування — 25%;
- Якість професорсько-викладацького складу — 10%;
- Результативність досліджень — 40%.
Топ-5 вишів світу:
- 1 місце — Гарвардський університет;
- 2 місце — Массачусетський технологічний інститут;
- 3 місце — Стенфордський університет;
- 4 місце — Кембриджський університет;
- 5 місце — Оксфордський університет.
Нагадаємо, у Міносвіти вирішили, коли в Україні розпочнуться літні канікули в школах та скільки будуть відпочивати діти. Більшість українських школярів будуть відпочивати з 16 червня по 1 вересня.