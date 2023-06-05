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Галактика в созвездии Девы: ученые обнародовали впечатляющие фотографии

5 июня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Галактика в созвездии Девы: ученые обнародовали впечатляющие фотографии
Спиральная галактика. Фото: NASA
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Агентство NASA обнародовала впечатляющие фото спиральной галактики с перемычками, расположенной в созвездии Девы. Она расположена в 17 миллионах световых лет от Земли.

Фото галактики сделал телескоп Джеймса Вэбба. Об этом говорится на странице NASA.

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Астрономы говорят, что эти наблюдения особенно ценны для них. Так ведь легче понять, как другие звезды и Солнце формировались и развивались в галактиках.

"Космический телескоп Джеймса Вэбба является главной в мире обсерваторией космической науки. Уэбб разгадает тайны в нашей Солнечной системе, заглянет в далекие миры вокруг других звезд и исследует таинственные структуры и происхождение нашей Вселенной и наше место в ней", — говорится в сообщении компании.

Сам телескоп Вэбба был запущен в декабре 2021 года.

Пылевая структура спиральной галактики. Фото: NASA

Напомним, что северная Корея планирует запустить свой первый разведывательный спутник уже в июне текущего года. Коммунистические власти обвинили в необходимости этого запуска Японию и США, которые якобы проводят агрессивные военные учения, направленные против КНДР.

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