Галактика в созвездии Девы: ученые обнародовали впечатляющие фотографии
Агентство NASA обнародовала впечатляющие фото спиральной галактики с перемычками, расположенной в созвездии Девы. Она расположена в 17 миллионах световых лет от Земли.
Фото галактики сделал телескоп Джеймса Вэбба. Об этом говорится на странице NASA.
Астрономы говорят, что эти наблюдения особенно ценны для них. Так ведь легче понять, как другие звезды и Солнце формировались и развивались в галактиках.
"Космический телескоп Джеймса Вэбба является главной в мире обсерваторией космической науки. Уэбб разгадает тайны в нашей Солнечной системе, заглянет в далекие миры вокруг других звезд и исследует таинственные структуры и происхождение нашей Вселенной и наше место в ней", — говорится в сообщении компании.
Сам телескоп Вэбба был запущен в декабре 2021 года.
Напомним, что северная Корея планирует запустить свой первый разведывательный спутник уже в июне текущего года. Коммунистические власти обвинили в необходимости этого запуска Японию и США, которые якобы проводят агрессивные военные учения, направленные против КНДР.