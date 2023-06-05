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Галактика у сузір'ї Діви: вчені оприлюднили вражаючі світлини

5 червня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Галактика у сузір'ї Діви: вчені оприлюднили вражаючі світлини
Спіральна галактика. Фото: NASA
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Агенція NASA оприлюднила вражаючі фото спіральної галактику з перемичками, що розташована у сузір’ї Діви. Вона розташована на відстані 17 мільйонів світлових років від Землі. 

Фото галактики зробив телескоп Джеймса Вебба. Про це йдеться на сторінці NASA.

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Астрономи кажуть, що ці спостереження особливо цінні для них. Адже так легше зрозуміти, як інші зірки та Сонце формувалися та розвивалися в галактиках.

"Космічний телескоп Джеймса Вебба є головною у світі обсерваторією космічної науки. Вебб розгадає таємниці в нашій Сонячній системі, загляне в далекі світи навколо інших зірок і дослідить таємничі структури та походження нашого Всесвіту та наше місце в ньому", — йдеться в повідомленні компанії.

Сам телескоп Вебба запустили у грудні 2021 року.

Пилова структура спіральної галактики. Фото: NASA

Нагадаємо, північна Корея планує запустити свій перший розвідувальний супутник уже в червні поточного року. Комуністична влада звинуватила у необхідності цього запуску Японію і США, які нібито проводять агресивні військові навчання, спрямовані проти КНДР.

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