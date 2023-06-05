Галактика у сузір'ї Діви: вчені оприлюднили вражаючі світлини
Агенція NASA оприлюднила вражаючі фото спіральної галактику з перемичками, що розташована у сузір’ї Діви. Вона розташована на відстані 17 мільйонів світлових років від Землі.
Фото галактики зробив телескоп Джеймса Вебба. Про це йдеться на сторінці NASA.
Астрономи кажуть, що ці спостереження особливо цінні для них. Адже так легше зрозуміти, як інші зірки та Сонце формувалися та розвивалися в галактиках.
"Космічний телескоп Джеймса Вебба є головною у світі обсерваторією космічної науки. Вебб розгадає таємниці в нашій Сонячній системі, загляне в далекі світи навколо інших зірок і дослідить таємничі структури та походження нашого Всесвіту та наше місце в ньому", — йдеться в повідомленні компанії.
Сам телескоп Вебба запустили у грудні 2021 року.
Нагадаємо, північна Корея планує запустити свій перший розвідувальний супутник уже в червні поточного року. Комуністична влада звинуватила у необхідності цього запуску Японію і США, які нібито проводять агресивні військові навчання, спрямовані проти КНДР.