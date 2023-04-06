Экологи бьют тревогу из-за аномального потепления в Арктике

Потепление в Арктике

Недавние климатические изменения вызвали большой интерес к Арктике и ее роли в климатической системе Земли. Одним из явлений, которые исследователи изучают, является "теплый арктический-холодный континент" (WACC), при котором таяние морского льда в Арктике связано с суровой зимней погодой в регионах средних широт. Однако неясно, как изменения климата влияют на эту связь.

Об этом пишет ScienceDaily.

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Потепление в Арктике

Исследователи из Кореи и США провели исследование, используя данные о погоде и климатические модели, чтобы выяснить, как потепление в Арктике влияет на связь между таянием морского льда и суровой зимней погодой в регионах средних широт.

Они обнаружили, что хотя связь между "теплым арктическим-холодным континентом" будет сохраняться при продолжении климатического потепления, потепление в Арктике станет менее надежным предиктором экстремальной зимы.

Согласно данным, зимы в регионах средних широт становятся более суровыми и холодными, в то время как Арктика нагревается в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

В прошлом году, зимой 2022-2023, в Японии, Китае и Корее были зафиксированы рекордно низкие температуры и снегопады, а на других территориях Евразии и Северной Америки также наблюдалось резкое похолодание с сильными снегопадами и длительными периодами отрицательных температур.

Напомним, что глобальное потепление оказывает влияние на перемешивание вод Мирового океана в Антарктическом регионе планеты. Это, в свою очередь, замедляет глубоководные океанские течения и чревато как голодом морским животным и растениям, так и катастрофическими изменениями климата на всей Земле.