Исследователи выяснили, снижает ли сотрясение мозга в детстве уровень IQ
Когда ребенок получает сотрясение мозга, родители очень волнуются, ведь после этого могут быть разные последствия. Однако исследователи канадского Калгарского университета отметили, что такая травма не влияет на IQ и интеллект человека.
Об этом пишет издание "StudyFinds".
"Хотя сотрясение мозга абсолютно требует немедленной медицинской помощи и ухода, нет никаких причин, почему подавляющее большинство педиатрических пациентов не могут полностью поправиться", — отмечают в материале.
Что такое сотрясение мозга
Известно, что сотрясение мозга является формой черепно-мозговой травмы, которая происходит из-за внезапного толчка, ушиба или ушиба по голове, из-за чего мозг начинает быстро двигаться в черепе.
Иногда симптомы не так просто обнаружить. Это может быть головная боль и тошнота или судороги и изменения привычек в еде и сна.
Проведение исследования
Для исследования этой темы команда ученых собрала для сравнения 566 детей с диагностированным сотрясением мозга и 300 других подростков с ортопедическими травмами. Возраст детей — от восьми до 16 лет.
"Очевидно, что последствия сотрясения мозга для детей вызывают большую обеспокоенность, и один из самых больших вопросов заключался в том, влияет ли это на всеобщее интеллектуальное функционирование ребенка", — отметил доктор философии, профессор кафедры Калифорнийского университета в Калгари Кейт Йейтс.
Его считают одним из известных экспертов в области детских заболеваний головного мозга, сотрясений и черепно-мозговых травм.
"Данные по этому поводу неоднозначны, и мнения в медицинском сообществе разошлись. Трудно собрать достаточно большие образцы, чтобы подтвердить отрицательный результат. Отсутствие разницы в IQ после сотрясения мозга доказать сложнее, чем наличие разницы", — объяснил он.
Что показали результаты
Исследователи объединили канадские и американские данные, где обнаружили множество образцов. Это позволило им протестовать "пациентов по широкому диапазону демографических и клинических характеристик".
"Мы смотрели на социально-экономический статус, пол пациента, тяжесть травм, историю сотрясения мозга и была ли потеря сознания во время травмы. Ни один из этих факторов не имел значения. В общем, сотрясение мозга не было связано со снижением IQ", — заверил Йейтс.
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