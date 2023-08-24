Исследователи выяснили, снижает ли сотрясение мозга в детстве уровень IQ

Мальчик держится за голову. Иллюстративное фото: google.com

Когда ребенок получает сотрясение мозга, родители очень волнуются, ведь после этого могут быть разные последствия. Однако исследователи канадского Калгарского университета отметили, что такая травма не влияет на IQ и интеллект человека.

Об этом пишет издание "StudyFinds".

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"Хотя сотрясение мозга абсолютно требует немедленной медицинской помощи и ухода, нет никаких причин, почему подавляющее большинство педиатрических пациентов не могут полностью поправиться", — отмечают в материале.

Что такое сотрясение мозга

Известно, что сотрясение мозга является формой черепно-мозговой травмы, которая происходит из-за внезапного толчка, ушиба или ушиба по голове, из-за чего мозг начинает быстро двигаться в черепе.

Иногда симптомы не так просто обнаружить. Это может быть головная боль и тошнота или судороги и изменения привычек в еде и сна.

Проведение исследования

Для исследования этой темы команда ученых собрала для сравнения 566 детей с диагностированным сотрясением мозга и 300 других подростков с ортопедическими травмами. Возраст детей — от восьми до 16 лет.

"Очевидно, что последствия сотрясения мозга для детей вызывают большую обеспокоенность, и один из самых больших вопросов заключался в том, влияет ли это на всеобщее интеллектуальное функционирование ребенка", — отметил доктор философии, профессор кафедры Калифорнийского университета в Калгари Кейт Йейтс.

Его считают одним из известных экспертов в области детских заболеваний головного мозга, сотрясений и черепно-мозговых травм.

"Данные по этому поводу неоднозначны, и мнения в медицинском сообществе разошлись. Трудно собрать достаточно большие образцы, чтобы подтвердить отрицательный результат. Отсутствие разницы в IQ после сотрясения мозга доказать сложнее, чем наличие разницы", — объяснил он.

Что показали результаты

Исследователи объединили канадские и американские данные, где обнаружили множество образцов. Это позволило им протестовать "пациентов по широкому диапазону демографических и клинических характеристик".

"Мы смотрели на социально-экономический статус, пол пациента, тяжесть травм, историю сотрясения мозга и была ли потеря сознания во время травмы. Ни один из этих факторов не имел значения. В общем, сотрясение мозга не было связано со снижением IQ", — заверил Йейтс.

Напомним, для эффективного похудения нужно, чтобы рацион содержал питательные вещества, а не только был низкокалорийным. Фрукты имеют много питательных элементов и не достаточно калорийности. Это касается и ягод, в частности, малины, которая может утолить голод.