Исследователи обнаружили старейшую Черную дыру во Вселенной - она растет

Черная дыра. Фото: Украинская правда

Исследователи с помощью телескопов NASA обнаружили самую отдаленную и старейшую черную дыру. Она постепенно растет, а ее масса подобна массе галактики.

Об этом пишет пресс-служба NASA.

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Оказывается, команда исследователей объединила данные рентгеновской обсерватории "Чандра" и космического телескопа "Джеймс Уэбб" и нашли черную дыру. Интересно то, что роста она начала лишь через 470 миллионов лет после Большого взрыва.

Это открытие помогает понять, как образовались некоторые из первых сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

"Черную дыру обнаружили в галактике UHZ1 в направлении галактического скопления Abell 2744, расположенного в 3,5 миллиарда световых лет от Земли", — говорится в сообщении .

Астрономы смогли разглядеть интенсивный перегретый газ с рентгеновским излучением. Они говорят, что это прямой признак растущей надмывной черной дыры.

"Мы считаем, что это первое обнаружение большой черной дыры и лучшее доказательство того, что некоторые черные дыры образуются из огромных облаков газа" , — сказал один из исследователей.

Ранее мы рассказывали, что наша галактика Млечный Путь имеет диаметр более 100 тысяч световых лет и содержит примерно 400 млрд звезд, не говоря уже о других объектах. Пока что человечество не выучило даже четверть своего дома. И мы двигаемся в верном направлении. Да, только космический телескоп TESS уже обнаружил в нашей галактике несколько тысяч экзопланет разного типа, массы и размера. А недавно с его помощью ученым удалось обнаружить восемь двойников планеты Земля.