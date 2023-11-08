Дослідники виявили найстарішу Чорну діру у Всесвіті — вона росте

Чорна діра. Фото: Українська правда

Дослідники за допомогою телескопів NASA виявили найвіддаленішу і найстарішу чорну діру. Вона поступове росте, а її маса подібна до маси галактики.

Про це пише пресслужба NASA.

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Виявляється, що команда дослідників обʼєднала дані рентгенівської обсерваторії "Чандра" і космічного телескопа "Джеймс Вебб" та знайшли чорну діру. Цікавим є те, що роста вона почала лише через 470 мільйонів років після Великого вибуху.

Це відкриття допомагає зрозуміти, як утворилися деякі з перших надмасивних чорних дір у Всесвіті.

"Чорну діру виявили в галактиці UHZ1 у напрямку галактичного скупчення Abell 2744, розташованого на відстані 3,5 мільярда світлових років від Землі", — мовиться у повідомленні.

Астрономи змогли розгледіти інтенсивний, перегрітий газ із рентгенівським випромінюванням. Вони кажуть, що це пряма ознака надмивної чорної діри, що росте.

"Ми вважаємо, що це перше виявлення великої чорної діри та найкращий доказ того, що деякі чорні діри утворюються з величезних хмар газу", — сказав один із дослідників.

Раніше ми розповідали, що наша галактика Чумацький Шлях має діаметр понад 100 тисяч світлових років і містить приблизно 400 млрд зірок, не кажучи вже про інші об'єкти. Поки що людство не вивчило навіть чверть своєї домівки. Та ми рухаємося у вірному напрямку. Так, тільки космічний телескоп TESS уже виявив у нашій галактиці кілька тисяч екзопланет різного типу, маси та розміру. А нещодавно за його допомогою вченим вдалося знайти вісім двійників планети Земля.