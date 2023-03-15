Исследователи обнародовали новые данные о динозавре, который имел рекордно длинную шею

У Mamenchisaurus sinocanadorum была самая длинная шея из всех известных динозавров

Растительноядный зауропод, ходивший на территории современного Китая примерно 162 миллиона лет назад, имел самую длинную среди всех известных динозавров шею. Палеонтологи с помощью современных технологий смогли сделать новые выводы о строении его скелета.

Об этом сообщает CNN.

Что известно о динозавре

Окаменевшие останки динозавра под названием Mamenchisaurus sinocanadorum были обнаружены в 1987 году в северо-западном регионе Китая Синьцзян и впервые описаны в научной статье 1993 года. Динозавра назвали в честь совместной китайско-канадской группы, раскопавшей окаменелость.

Исследователи предполагают, что шея существа длиной 15,1 метра позволяла ему стоять на одном месте и захватывать окружающую растительность, получая таким образом максимальное количество потребляемой пищи, одновременно сохраняя энергию.

Новое исследование

В новом анализе окаменелостей, опубликованном в журнале Systematic Palaeontology, палеонтологи использовали компьютерное топографическое сканирование, которое не было широко доступно три десятилетия назад, чтобы сравнить M. sinocanadorum с другими родственными зауроподами, найденными в последние годы.

"Маменчизавриды важны, поскольку они расширили границы длины шеи и были первой линией зауроподов, которая это сделала. Имея 15-метровую шею, похоже, что Mamenchisaurus sinocanadorum может быть рекордсменом — по крайней мере, пока не будет обнаружена более длинная шея", — сказал Эндрю Мур, палеонтолог и доцент Нью-Йоркского Университета Стоуни Брук.

Палеонтологи смогли сделать выводы о длине шеи, изучив три сохранившихся позвонка образца и сравнив их с костями шеи близкородственных динозавров.

Исследование выявило интригующие подробности об этих огромных динозаврах. Подобно легкому скелету птицы, кости M. sinocanadorum были наполнены воздухом, а не костным мозгом, что характерно для большинства костей млекопитающих. Компьютерная томография показала, что воздух составляет от 69 до 77% объема позвонков.

"Вероятно, это важный механизм для создания такой длинной шеи, поэтому иначе она была бы достаточно тяжелой", — сказал Мур.

Биомеханические исследования показали, что шея маменчизавридов была приподнята под углом примерно от 20 до 30 градусов над горизонталью. Однако даже при таком относительно небольшом углу чрезвычайная длина шеи все равно будет означать, что голова животного может достигать высоты примерно от 7,5 до 10 метров над землей.

Согласно исследованию, эволюционные адаптации зауроподов — гигантские размеры и вегетарианская диета — не имеют современного эквивалента. Но родословная этих длинношеих динозавров была очень успешной: разные виды зауроподов появились в начале эпохи динозавров и процветали до своего вымирания 66 миллионов лет назад.

Напомним, ранее в Южной Америке ученые обнаружили новый вид динозавра. Карликовая разновидность анкилозавра достигала в длину всего 2-3 метра.