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Дебютный запуск ракеты Starship перенесли: в SpaceX назвали причину

18 апреля 2023 02:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дебютный запуск ракеты Starship перенесли: в SpaceX назвали причину
Запуск ракеты Starship был перенесен. Фото: Тwitter.com/SpaceX
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Компания SpaceX не смогла произвести первый запуск в космос ракетной системы Starship, предназначенной для доставки людей на Марс.

За несколько минут до запуска SpaceX заявила, что проведет вместо него генеральную репетицию.

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Ранее компания объявила, что работает над "проблемой давления" и не запустит корабль сегодня, если его не разрешат.

Как заявил Джон Инспрукер, американский аэрокосмический инженер и полковник ВВС в отставке, сейчас работающий в SpaceX, запуск пришлось приостановить из-за проблемы с системой наддува в ускорителе Super Heavy.

В компании заявили, что на устранение неисправности уйдет не менее 48 часов.

Что известно о Starship

Starship — это полностью многократная транспортная система, предназначенная для перевозки как экипажа, так и груза на орбиту Земли, и помощи человечеству вернуться на Луну и путешествовать на Марс и дальше.

Космический корабль Starship, или "Звездный корабль", был построен компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

Его высота почти 120 м, а мощность в два раза превышает любую ракету в истории.

Испытание двигателей ракеты-носителя. Фото: SpaceX

Компания планирует отправить верхнюю степень шаттла в восточном направлении, чтобы он совершил почти полный круг вокруг Земли.

 Новые данные дадут информацию и повысят вероятность успеха в будущем, поскольку SpaceX стремительно продвигает разработку Starship.

Напомним, основатель компаний "SpaceX" и "Tesla Inc" Илон Маск работает над запуском проекта в области искусственного интеллекта, конкурирующего с производителем ChatGPT OpenAI. Пока владелец Twitter набирает команду.

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