Дебютный запуск ракеты Starship перенесли: в SpaceX назвали причину
Компания SpaceX не смогла произвести первый запуск в космос ракетной системы Starship, предназначенной для доставки людей на Марс.
За несколько минут до запуска SpaceX заявила, что проведет вместо него генеральную репетицию.
Ранее компания объявила, что работает над "проблемой давления" и не запустит корабль сегодня, если его не разрешат.
Как заявил Джон Инспрукер, американский аэрокосмический инженер и полковник ВВС в отставке, сейчас работающий в SpaceX, запуск пришлось приостановить из-за проблемы с системой наддува в ускорителе Super Heavy.
В компании заявили, что на устранение неисправности уйдет не менее 48 часов.
При тесте так, как этот, результат может быть решен, как мы можем учиться, которые будут informovat a improve probability of success in future as SpaceX rapidly advances development of Starship pic.twitter.com/2tf4jx3qRL— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023
Что известно о Starship
Starship — это полностью многократная транспортная система, предназначенная для перевозки как экипажа, так и груза на орбиту Земли, и помощи человечеству вернуться на Луну и путешествовать на Марс и дальше.
Космический корабль Starship, или "Звездный корабль", был построен компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.
Его высота почти 120 м, а мощность в два раза превышает любую ракету в истории.
Компания планирует отправить верхнюю степень шаттла в восточном направлении, чтобы он совершил почти полный круг вокруг Земли.
Новые данные дадут информацию и повысят вероятность успеха в будущем, поскольку SpaceX стремительно продвигает разработку Starship.
Напомним, основатель компаний "SpaceX" и "Tesla Inc" Илон Маск работает над запуском проекта в области искусственного интеллекта, конкурирующего с производителем ChatGPT OpenAI. Пока владелец Twitter набирает команду.