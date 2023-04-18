Дебютний запуск ракети Starship перенесли: у SpaceX назвали причину

Запуск ракети Starship перенесли. Фото: Тwitter.com/SpaceX

Компанія SpaceX не змогла провести перший запуск у космос ракетної системи Starship, яка призначена для доставлення людей на Марс.

За кілька хвилин до запуску SpaceX заявила, що проведе замість нього генеральну репетицію.

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Раніше компанія оголосила, що працює над "проблемою тиску" і не запустить корабель сьогодні, якщо її не розв'яжуть.

Як заявив Джон Інспрукер, американський аерокосмічний інженер і полковник ВПС у відставці, який зараз працює в SpaceX, запуск довелося призупинити через проблему з системою наддуву в прискорювачі Super Heavy.

У компанії заявили, що на виправлення несправності піде щонайменше 48 годин.

With a test such as this, success is measured by how much we can learn, which will inform and improve the probability of success in the future as SpaceX rapidly advances development of Starship pic.twitter.com/2tf4jx3qRL — SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023

Що відомо про Starship

Starship — це повністю багаторазова транспортна система, призначена для перевезення як екіпажу, так і вантажу на орбіту Землі, та допомоги людству повернутися на Місяць і подорожувати на Марс і далі.

Космічний корабель Starship, або "Зоряний корабель", був побудований компанією SpaceX американського підприємця Ілона Маска.

Його висота майже 120 м, а потужність вдвічі перевищує будь-яку ракету в історії.

Випробування двигунів ракети-носія. Фото: SpaceX

Компанія планує відправити верхній ступінь шатла у східному напрямку, щоб він зробив майже повне коло навколо Землі.

Нові дані дадуть інформацію і підвищать ймовірність успіху в майбутньому, оскільки SpaceX стрімко просуває розробку Starship.

Нагадаємо, засновник компаній "SpaceX" та "Tesla Inc" Ілон Маск працює над запуском проєкту в галузі штучного інтелекту, який буде конкурувати з виробником ChatGPT OpenAI. Поки що власник Twitter набирає команду.