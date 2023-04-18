Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Дебютний запуск ракети Starship перенесли: у SpaceX назвали причину arrow

Дебютний запуск ракети Starship перенесли: у SpaceX назвали причину

18 квітня 2023 02:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дебютний запуск ракети Starship перенесли: у SpaceX назвали причину
Запуск ракети Starship перенесли. Фото: Тwitter.com/SpaceX
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Компанія SpaceX не змогла провести перший запуск у космос ракетної системи Starship, яка призначена для доставлення людей на Марс

За кілька хвилин до запуску SpaceX заявила, що проведе замість нього генеральну репетицію.

Читайте також:

Раніше компанія оголосила, що працює над "проблемою тиску" і не запустить корабель сьогодні, якщо її не розв'яжуть.

Як заявив Джон Інспрукер, американський аерокосмічний інженер і полковник ВПС у відставці, який зараз працює в SpaceX, запуск довелося призупинити через проблему з системою наддуву в прискорювачі Super Heavy.

У компанії заявили, що на виправлення несправності піде щонайменше 48 годин.

Що відомо про Starship

Starship — це повністю багаторазова транспортна система, призначена для перевезення як екіпажу, так і вантажу на орбіту Землі, та допомоги людству повернутися на Місяць і подорожувати на Марс і далі.

Космічний корабель Starship, або "Зоряний корабель", був побудований компанією SpaceX американського підприємця Ілона Маска.

Його висота майже 120 м, а потужність вдвічі перевищує будь-яку ракету в історії.

Випробування двигунів ракети-носія. Фото: SpaceX

Компанія планує відправити верхній ступінь шатла у східному напрямку, щоб він зробив майже повне коло навколо Землі.

Нові дані дадуть інформацію і підвищать ймовірність успіху в майбутньому, оскільки SpaceX стрімко просуває розробку Starship. 

Нагадаємо, засновник компаній "SpaceX" та "Tesla Inc" Ілон Маск працює над запуском проєкту в галузі штучного інтелекту, який буде конкурувати з виробником ChatGPT OpenAI. Поки що власник Twitter набирає команду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB