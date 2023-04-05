Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Наука arrow ​​​Датские археологи представили моду 2000-летней давности, которая стала популярной в 2023 году arrow

​​​Датские археологи представили моду 2000-летней давности, которая стала популярной в 2023 году

5 апреля 2023 15:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Одежда древних людей хорошо сохранилась в болотах Дании
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Датские археологи обнаружили в болотах мумии, на которых сохранились остатки одежды. Реконструировав одежду "женщины из Гьюлдремосе", ученые обнаружили, что она очень похожа на моду 2023 года.

Об этом сообщает Instagram-страница archaeology_of_ukraine.

Читайте также:

Мода 2000-летней давности

Осенью 2023 года в моду войдут пончо и накидки базового цвета.

Археологи отметили, что подобные вещи уже были популярны около 2000 лет назад.

Датские болотные модники

Ученым удалось реконструировать одежду людей, живших на грани начала нашей эры.

Важными находками для этого так называемые болотные мумии Дании. Из-за особенностей болотной среды на телах умерших хорошо сохранились кожа и текстильные изделия.

В 1879 году в Дании, в болоте близ поселения Рамтен была найдена мумия, получившая имя "женщина из Гьюлдремосе".

Именно с помощью останков ее одежды был восстановлен внешний вид одежды, которые носили в то время, когда она жила – этот период археологи определили как 160 до н. е. — 340 н. е.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1/7 _ 7

Напомним, в январе археологи в Египте обнаружили мумию, которой предположительно около 4300 лет. Найденная в недавно раскопанной гробнице мумия является старейшей и полно сохранившейся в истории страны.

Фото: Nationalmuseet и København

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB