​​​Датские археологи представили моду 2000-летней давности, которая стала популярной в 2023 году

Одежда древних людей хорошо сохранилась в болотах Дании

Датские археологи обнаружили в болотах мумии, на которых сохранились остатки одежды. Реконструировав одежду "женщины из Гьюлдремосе", ученые обнаружили, что она очень похожа на моду 2023 года.

Об этом сообщает Instagram-страница archaeology_of_ukraine.

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Мода 2000-летней давности

Осенью 2023 года в моду войдут пончо и накидки базового цвета.

Археологи отметили, что подобные вещи уже были популярны около 2000 лет назад.

Датские болотные модники

Ученым удалось реконструировать одежду людей, живших на грани начала нашей эры.

Важными находками для этого так называемые болотные мумии Дании. Из-за особенностей болотной среды на телах умерших хорошо сохранились кожа и текстильные изделия.

В 1879 году в Дании, в болоте близ поселения Рамтен была найдена мумия, получившая имя "женщина из Гьюлдремосе".

Именно с помощью останков ее одежды был восстановлен внешний вид одежды, которые носили в то время, когда она жила – этот период археологи определили как 160 до н. е. — 340 н. е.













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Напомним, в январе археологи в Египте обнаружили мумию, которой предположительно около 4300 лет. Найденная в недавно раскопанной гробнице мумия является старейшей и полно сохранившейся в истории страны.

Фото: Nationalmuseet и København