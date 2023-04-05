​​​​​​​Данські археологи представили моду 2000-літньої давнини, яка стала популярною 2023 року

Одяг давніх людей добре зберігся у болотах Данії

Данські археологи виявили у болотах мумії, на яких збереглися рештки одягу. Реконструювавши одяг "жінки з Г'юлдремосе", науковці виявили, що він дуже схожий на моду 2023 року.

Про це повідомляє Instagram-сторінка archaeology_of_ukraine.

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Мода 2000-літньої давнини

Восени 2023 року в моду увійдуть пончо і накидки базових кольорів.

Археологи зазначили, що подібні речі уже були популярними близько 2000 років тому.

Данські болотні модники

Науковцям вдалося реконструювати одяг людей, які жили на межі початку нашої ери.

Важливими знахідками для цього є так звані болотні мумії Данії. Через особливості болотного середовища на тілах померлих добре збереглися шкіра та текстильні вироби.

1879 року в Данії, у болоті поблизу поселення Рамтен було знайдено мумію, яка отримала ім’я "жінка з Г'юлдремосе".

Саме за допомогою решток її одягу було відновлено зовнішній вигляд одягу, які носили у той час, коли вона жила — цей період археологи визначили як 160 р. до н. е. — 340 н. е.













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Нагадаємо, у січні археологи у Єгипті знайшли мумію, якій імовірно близько 4300 років. Знайдена у нещодавно розкопаній гробниці мумія є найстарішою і найповніше збереженою в історії країни.

Фото: Nationalmuseet i København