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Возле исторического Стоунхенджа нашли курганное кладбище бронзового века

17 июня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Возле исторического Стоунхенджа нашли курганное кладбище бронзового века
Курганное кладбище бронзового века вблизи Стоунхенджа. Фото: Cotswold Archaeology
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У исторического Стоунхенджа в Великобритании ученые нашли огромное курганное кладбище бронзового века. 

Об этом сообщает Livescience.

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Сообщается, что археологи добрались до этого района в 2022 году и сейчас раскопали пять курганов в двух районах. Четыре из этих курганов были идентифицированы ранее, но пятый был неизвестен.

Курганное кладбище возле Стоунхенджа. Фото: Cotswold Archaeology

Археологи Cotswold Archaeology говорят, что эти курганы были построены одновременно со строительством некоторых центральных сцен Стоунхенджа.

Курганное кладбище возле Стоунхенджа. Фото: Cotswold Archaeology

Историки также нашли доказательства того, что это место было заселено. Они нашли следы культивации железного века, состоящие из более 240 столбиков и ям. Некоторые ямы могли быть использованы для хранения зерна, но большинство для утилизации мусора.

Напомним, вблизи Никополя, на дне Каховского водохранилища, смелевшего в результате подрыва Каховской дамбы, нашли остатки церкви. Это уникальное сооружение рисовал известный Тарас Шевченко и писал Александр Довженко.

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