Возле исторического Стоунхенджа нашли курганное кладбище бронзового века
У исторического Стоунхенджа в Великобритании ученые нашли огромное курганное кладбище бронзового века.
Об этом сообщает Livescience.
Сообщается, что археологи добрались до этого района в 2022 году и сейчас раскопали пять курганов в двух районах. Четыре из этих курганов были идентифицированы ранее, но пятый был неизвестен.
Археологи Cotswold Archaeology говорят, что эти курганы были построены одновременно со строительством некоторых центральных сцен Стоунхенджа.
Историки также нашли доказательства того, что это место было заселено. Они нашли следы культивации железного века, состоящие из более 240 столбиков и ям. Некоторые ямы могли быть использованы для хранения зерна, но большинство для утилизации мусора.
Напомним, вблизи Никополя, на дне Каховского водохранилища, смелевшего в результате подрыва Каховской дамбы, нашли остатки церкви. Это уникальное сооружение рисовал известный Тарас Шевченко и писал Александр Довженко.