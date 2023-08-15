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У Антарктиды нашли неизвестное морское существо с 20 конечностями

15 августа 2023 02:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
У Антарктиды нашли неизвестное морское существо с 20 конечностями
Морское существо, найденное у берегов Антарктиды. Фото: McLaughlin, Wilson and Rouse
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно ученые у берегов Антарктиды поймали морское существо, имеющее 20 конечностей. Неизвестное науке животное исследователи назвали Promachocrinus fragarius, что означает "антарктическая пуховая звезда".

Об этом сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что целью экспедиции ученых был поиск неизвестных науке животных, в чем им очень повезло. Новообретенное существо под названием Promachocrinus fragarius, или "антарктическая пуховая звезда" вполне подходит под описание потустороннего или даже космического существа из фантастических фильмов.

Морское существо, найденное у берегов Антарктиды. Фото: McLaughlin, Wilson and Rouse

Так, оно похоже на других беспозвоночных морских животных, однако отличается очень большим размером. Может жить на глубине от 20 м до двух километров. Более того ученым удалось обнаружить восемь различных видов этого существа, которые отличают в цветах.

Исследователи отмечают, что антарктическая пуховая звезда может иметь несколько цветов — от пурпурного до темно-красного.

Несмотря на возможный прорыв в открытии загадок моря, ученые отмечают, что существует еще множество неисследованных видов на территории Антарктиды. Поэтому исследователи добавили, что дополнительные исследования важны для получения хотя бы базового понимания жизни в антарктических водах.

Напомним, что из-за человеческой деятельности Мировой океан все больше страдает от разного мусора. Даже несмотря на то, что количество выбросов отходов в океан уменьшилось, мусор сохраняется в воде долгое время.

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