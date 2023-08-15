У Антарктиды нашли неизвестное морское существо с 20 конечностями
Недавно ученые у берегов Антарктиды поймали морское существо, имеющее 20 конечностей. Неизвестное науке животное исследователи назвали Promachocrinus fragarius, что означает "антарктическая пуховая звезда".
Об этом сообщает Daily Mail.
Что за существо нашли ученые у Антарктиды
Отмечается, что целью экспедиции ученых был поиск неизвестных науке животных, в чем им очень повезло. Новообретенное существо под названием Promachocrinus fragarius, или "антарктическая пуховая звезда" вполне подходит под описание потустороннего или даже космического существа из фантастических фильмов.
Так, оно похоже на других беспозвоночных морских животных, однако отличается очень большим размером. Может жить на глубине от 20 м до двух километров. Более того ученым удалось обнаружить восемь различных видов этого существа, которые отличают в цветах.
Исследователи отмечают, что антарктическая пуховая звезда может иметь несколько цветов — от пурпурного до темно-красного.
Несмотря на возможный прорыв в открытии загадок моря, ученые отмечают, что существует еще множество неисследованных видов на территории Антарктиды. Поэтому исследователи добавили, что дополнительные исследования важны для получения хотя бы базового понимания жизни в антарктических водах.
Напомним, что из-за человеческой деятельности Мировой океан все больше страдает от разного мусора. Даже несмотря на то, что количество выбросов отходов в океан уменьшилось, мусор сохраняется в воде долгое время.