Археологи в Луксоре в Египте нашли город римской эпохи, которому 1800 лет

Археологи в Египте нашли город римской эпохи, которому 1800 лет
Археологи, работающие в южном египетском городе Луксор, нашли город римской эпохи. По оценке археологов, руинам римского поселения 1800 лет.
Об этом сообщает CNN.
-
Будут работать непрерывно: коммунальные службы Одессы перевели в усиленный режим работы
-
В Закарпатской области депутат облсовета изобразила область в цветах венгерского флага
-
Как повлияет на рынок топлива эмбарго на российский дизель в феврале: прогноз эксперта
-
США готовится к войне с Китаем в 2025 году, — СМИ
-
Нашли раненым среди поля: в Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине
-
Второй теракт за сутки: в Иерусалиме снова стрельба
-
Помощь многодетным семьям: в Николаеве откроют социальный центр
-
Сколько россиян погибло в Макеевке в первый день нового года: ответ британской разведки
-
НМТ 2023: каким будет тестирование в этом году и к чему готовиться выпускникам
-
Оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке: погибли три человека
Что известно о находке археологов
Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири сказал, что город датируется II и III веками нашей эры. Он описал его как "старейший и самый важный город, найденный на восточном берегу Луксора".
"Был обнаружен жилой поселок с двумя башнями для голубей", — объявил Вазири в видео, опубликованном в Twitter.
- الكشف عن دفنات عائلية لأول مرة من عصر الانتقال الثاني بذراع أبو النجا غرب الأق— Dr. Mostafa waziry (@mostafa_waziri) January 25, 2023
Свидетельство семейных буриалов для первого времени в Джару-Абу-аль-Нага, West Luxor. #EGYPT #Tweets #NEW #explore #StayTuned #luxor #Archaeology #tourism pic.twitter.com
الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة بشرق الأقصر .— Dr. Mostafa waziry (@mostafa_waziri) January 24, 2023
Представление о первом заседании residential city in eastern Luxor. #Egypte #Tweets #Luxor #tourisme #Archaeology #heritage #StayTuned #explore #مصر pic.twitter.com/gzldbWtcPM
Чиновник объяснил, что эти башни служили гнездами для выращивания почтовых голубей. Затем птицы использовали для транспортировки сообщений в другие части Римской империи.
Напомним, в январе текущего года стало известно, что в Египте впервые за столетие нашли 16-метровый папирус с текстами из "Книги мертвых".
Артефакт, обнаруженный в археологической зоне Саккара, реставрировали в лаборатории Египетского музея в Тахрире и назвали "папирусом Вазири". Папирус уже перевели и вскоре его выставят в Египетском музее. Пока находку не показали общественности.
Также археологи в Египте обнаружили мумию, которой предположительно около 4300 лет.
Мумию нашли на дне 15-метровой шахты в недавно раскрытой группе гробниц пятой и шестой династий у ступенчатой пирамиды в Саккаре.
Добавим, археологи на юге Турции обнаружили оригинальное место захоронения Святого Николая.