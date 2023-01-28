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Археологи в Египте нашли город римской эпохи, которому 1800 лет

28 января 2023 12:02
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Археологи в Луксоре в Египте нашли город римской эпохи, которому 1800 лет
Археологи похвастались уникальной находкой в Египте
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Археологи, работающие в южном египетском городе Луксор, нашли город римской эпохи. По оценке археологов, руинам римского поселения 1800 лет.

Об этом сообщает CNN.

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Что известно о находке археологов

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири сказал, что город датируется II и III веками нашей эры. Он описал его как "старейший и самый важный город, найденный на восточном берегу Луксора".

"Был обнаружен жилой поселок с двумя башнями для голубей", — объявил Вазири в видео, опубликованном в Twitter.

Чиновник объяснил, что эти башни служили гнездами для выращивания почтовых голубей. Затем птицы использовали для транспортировки сообщений в другие части Римской империи.

Напомним, в январе текущего года стало известно, что в Египте впервые за столетие нашли 16-метровый папирус с текстами из "Книги мертвых".

Артефакт, обнаруженный в археологической зоне Саккара, реставрировали в лаборатории Египетского музея в Тахрире и назвали "папирусом Вазири". Папирус уже перевели и вскоре его выставят в Египетском музее. Пока находку не показали общественности.

Также археологи в Египте обнаружили мумию, которой предположительно около 4300 лет. 

Мумию нашли на дне 15-метровой шахты в недавно раскрытой группе гробниц пятой и шестой династий у ступенчатой пирамиды в Саккаре. 

Добавим, археологи на юге Турции обнаружили оригинальное место захоронения Святого Николая. 

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