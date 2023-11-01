Ученые рассказали о неэффективности антибиотиков, которые лечат инфекции у детей

Мама ухаживает за ребенком, который болеет. Иллюстративное фото: ОН Клиник

Для того чтобы вылечить самые распространенные детские инфекции, используют антибиотики. Однако, как оказалось, они уже не так эффективны из-за антибиотикорезистентности.

Об этом сообщает Newsmax Health.

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Что говорят ученые

По словам исследователей, необходимо обновить глобальные рекомендации по применению антибиотиков и разработке новых лекарств, предназначенных для детей младшего возраста.

В свою очередь доктор, ведущий научный сотрудник Института инфекционных заболеваний Сиднейского университета и автор исследования Фиби Уильямс подчеркнула, что в настоящее время растет проблема антибиотикорезистентности.

По ее словам, ситуация становится более критичной, чем ожидали. Также она отметила необходимость поиска новых решений, чтобы бороться с растущим количеством инфекций с множественной лекарственной стойкостью. С этой проблемой наиболее сталкиваются в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, а также Индонезия и Филиппины. Там многие дети умирают из-за инфекций, которые не излечиваются вследствие резистентности.

При каких заболеваниях антибиотики могут быть неэффективными

По информации исследования, антибиотики, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), имеют эффективность менее 50% при основных детских инфекциях, среди которых:

пневмония;

сепсис;

менингит.

Реакция ВОЗ на исследование

В то же время в ВОЗ признали устойчивость к противомикробным препаратам одним из главных опасных факторов для здоровья.

По статистике, среди трех миллионов новорожденных детей в мире, ежегодно болеющих сепсисом, 570 тысяч умирают. Часто главной причиной являются проблемы со стойкостью к антибиотикам.

Какие именно антибиотики имеют проблемы со стойкостью у детей

Как стало известно, антибиотики цефтриаксон и гентамицин сейчас эффективны в меньшем количестве случаев сепсиса и менингита и у новорожденных, и у детей старшего возраста.

Отмечается, что исследование было сделано на основе информации 86 исследований, где рассматривалось более 6600 видов бактерий из 11 стран.

Решение проблемы

В настоящее время доктор Уильямс исследует применение старого антибиотика фосфомицина для того, чтобы бороться с инфекциями.

Кроме того, вместе с ВОЗ она работает над тем, чтобы вовремя обеспечивать доступ к эффективным антибиотикам для детей.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве за 43-ю неделю текущего года зарегистрировано 12 992 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе коронавирусом. За текущую неделю на него заболели 868 человек, в том числе 59 детей до 17 лет.