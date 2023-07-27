Американские пилоты рассказали в Конгрессе о своей встрече с НЛО

Визуализация инопланетян. Фото: росСМИ

В среду, 26 июля Палата представителей организовала историческую комиссию для рассмотрения явлений, которые обычно ассоциируются с НЛО или, как их иногда называют, аномальными явлениями. Этот шаг свидетельствует о растущем интересе на высших уровнях власти к загадочным наблюдениям.

Об этом сообщает BBC.

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Что известно про заседание Конгресса по НЛО

Американские законодатели подчеркивают, что их цель — анализ фактов, а не предположений о внеземной жизни. На заседании Тим Берчетт уточнил, что речь идет не о сенсациях, а о конкретных данных. Однако, свидетельства некоторых людей все равно казались довольно необычными.

За два часа заседания несколько свидетелей описали свои контакты с неопознанными объектами, нарушающими законы физики. Они также говорили о страхе пилотов делиться такой информацией, о странных материалах, найденных на борту таких объектов, и о предполагаемом давлении на тех, кто решал рассказать об этом. Все пришли к выводу, что такие явления могут стать угрозой безопасности страны.

Хотя заседание не привело к каким-то шокирующим откровениям или подтверждению внеземной жизни, его проведение в присутствии Конгресса было знаковым событием. Участники требовали усиления открытости по вопросам, связанным с НЛО, со стороны армии.

Встреча с НЛО

Бывший пилот ВМС США Дэвид Фравор вновь рассказал о своем столкновении с необычным объектом в 2004 году, который двигался так, что ввел в ступор летчиков. Этот инцидент стал известен широкой публике в 2017 году.

В свою очередь бывший сотрудник разведки ВВС Дэвид Груш указал на возможное утаивание информации правительством и давление на людей, которые решались говорить об этом. Но он остался достаточно сдержанным в своих высказываниях из-за законов о секретности.

Напомним, что очевидцы в Лас-Вегасе сообщают, что увидели в небе две вспышки света, пролетавшие рядом друг с другом. Неопознанные объекты были отмечены 22 июня около 22:30 и "висели в небе" 20 минут подряд.