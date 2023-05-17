74 дня под водой: как профессор из Флориды установил мировой рекорд
55-летний Джозеф Дитури — профессор и преподаватель университета Южной Флориды — побил мировой рекорд по продолжительности жизни под водой. В подводном доме он живет уже больше двух месяцев и выходить из него не планирует.
Об этом он написал в Twitter. Сообщает издание Associated Press.
Отмечается, что Джозефа Дитури проживает в подводном домике на дне кораллового рифового архипелага у южного побережья Флориды Флорида-Кис на глубине 9 метров. Туда он погрузился 1 марта.
В своем Instagram ученый ведет онлайн-занятия по биомедицинской инженерии. И за время своего пребывания под водой ему удалось привлечь более 2500 студентов.
Профессор хочет изучить, как человеческое тело реагирует на длительное воздействие экстремального давления.
"Идея состоит в том, чтобы заселить мировые океаны, заботиться о них, живя в них и действительно хорошо относясь к ним", — сказал Дитури.
Предыдущие рекорды подводной жизни
Предыдущий рекорд — 73 дня, два часа и 34 минуты — был установлен двумя профессорами из Теннесси — Брюсом Кантрелом и Джессикой Фейн в 2014 году.
Сейчас Дитури не просто соглашается на рекорд: он планирует остаться в домике до 9 июня, когда достигнет 100 дней.
Напомним, космический телескоп "Джеймс Уэбб" впервые подтвердил наличие водяных паров в атмосфере редкого типа кометы, которая находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Эта комета известна под названием Рид.