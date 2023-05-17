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74 дня под водой: как профессор из Флориды установил мировой рекорд

17 мая 2023 01:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
74 дня под водой: как профессор из Флориды установил мировой рекорд
Профессор Джозеф Дитури в своем домике под водой. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

55-летний Джозеф Дитури — профессор и преподаватель университета Южной Флориды — побил мировой рекорд по продолжительности жизни под водой. В подводном доме он живет уже больше двух месяцев и выходить из него не планирует.

Об этом он написал в Twitter. Сообщает издание Associated Press.

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Отмечается, что Джозефа Дитури проживает в подводном домике на дне кораллового рифового архипелага у южного побережья Флориды Флорида-Кис на глубине 9 метров. Туда он погрузился 1 марта.

В своем Instagram ученый ведет онлайн-занятия по биомедицинской инженерии. И за время своего пребывания под водой ему удалось привлечь более 2500 студентов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Профессор хочет изучить, как человеческое тело реагирует на длительное воздействие экстремального давления.

"Идея состоит в том, чтобы заселить мировые океаны, заботиться о них, живя в них и действительно хорошо относясь к ним", — сказал Дитури.

Предыдущие рекорды подводной жизни

Предыдущий рекорд — 73 дня, два часа и 34 минуты — был установлен двумя профессорами из Теннесси — Брюсом Кантрелом и Джессикой Фейн в 2014 году.

Сейчас Дитури не просто соглашается на рекорд: он планирует остаться в домике до 9 июня, когда достигнет 100 дней.

Напомним, космический телескоп "Джеймс Уэбб" впервые подтвердил наличие водяных паров в атмосфере редкого типа кометы, которая находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Эта комета известна под названием Рид.

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