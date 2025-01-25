Средние зарплаты во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске — где и каким специалистам платят больше

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рост средних зарплат в 2025 году подтверждает тенденцию к экономическому восстановлению в Украине, хотя темпы роста отличаются в зависимости от региона. Рост зарплат наблюдается почти по всей стране, однако в некоторых регионах динамика оказалась особенно ощутимой.

Редакция Новини.LIVE проанализировала уровень зарплат и где платят больше в основных городах Западной Украины.

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На начало января 2025 года средняя зарплата в Украине, по данным портала Work.ua, составляет 22,5 тыс. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на 18%.

Рынок труда во Львове

Самые высокие показатели зафиксированы во Львове, который опережает другие города Западной Украины. Так, во Львове средняя заработная плата достигла 24 тысяч гривен, что на 20% больше, чем в январе 2024 года. Город продолжает демонстрировать стабильную тенденцию к росту доходов граждан, подтверждая свой статус одного из наиболее экономически развитых регионов Западной Украины.

Больше всех — 60 тыс. грн — во Львове получают руководители отдела продаж и водители-международники. Их средние зарплаты выросли за год на 41% и 14% соответственно. Далее по уровню зарплат во Львове идут начальник отдела и мастер СТО — 52,5 тыс. грн. По 45 тыс. грн в среднем получают автослесарь, риэлтор и мастер-приемщик.

Меньше всех — 13,5 тыс. грн — оплачивается труд уборщиков, мойщиков, охранников и посудомойщиц.

Что происходит с зарплатами в Ужгороде

В Ужгороде средняя заработная плата составляет 22,5 тыс. грн. По сравнению с январем 2024 года, этот показатель вырос на 18%. Закарпатская область остается привлекательной для работников, особенно благодаря удобному географическому расположению, близости к европейским рынкам и активному развитию предпринимательства.

Больше всех — 32,5 тыс. грн — в Ужгороде предлагают торговым представителям. Далее следуют такие профессии:

монтажник и водитель — 30 тыс. грн;

менеджер по продажам — 27,5 тыс. грн;

повар — 27 тыс. грн;

кондитер — 26 тыс. грн;

курьер с автомобилем — 25,9 тыс. грн.

Меньше всех в Ужгороде получают оператор АЗС и уборщица, 14,5 тыс. грн и 13,5 тыс. грн соответственно.

Сколько платят в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске средняя зарплата составляет 22 тыс. грн, что является заметным повышением на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой скачок обусловлен развитием местного бизнеса и увеличением спроса на квалифицированных специалистов в ряде сфер.

Среди специалистов больше всего денег в Ивано-Франковске предлагают — 60 тыс. грн — предлагают начальникам отделов и руководителям отделов продаж. Далее по уровню средней зарплаты идут:

риелтор — 50 тыс. грн;

региональный менеджер — 40 тыс. грн;

монтажник, сборщик мебели, механик, торговый представитель, менеджер по продажам — 30 тыс. грн;

сушист — 29 тыс. грн;

курьер с автомобилем — 28,5 тыс. грн.

Меньше всех в Ивано-Франковске предлагают уборщицам и няням, 13 тыс. грн и 11,5 тыс. грн соответственно.

Как сообщалось, украинский бизнес приспособился к современным реалиям — в некоторых отраслях уже наблюдается рост заработных плат. В то же время в ряде сфер уровень выплат для работников остался на прежнем уровне.

Также напомним, что в декабре 2024 года средняя зарплата работников центральных органов власти Украины достигла 79,8 тыс. грн. В среднем за год заработная плата 21,8 тысячи государственных служащих составила 54,4 тыс. грн.