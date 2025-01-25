Середні зарплати у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську — де та яким фахівцям платять більше

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Зростання середніх зарплат у 2025 році підтверджує тенденцію до економічного відновлення в Україні, хоча темпи зростання відрізняються залежно від регіону. Зростання зарплат спостерігається майже по всій країні, проте в деяких регіонах динаміка виявилася особливо відчутною.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала рівень зарплат та де платять більше в основних містах Західної України.

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На початок січня 2025 року середня зарплата в Україні, за даними порталу Work.ua, становить 22,5 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник зріс на 18%.

Ринок праці Львова

Найвищі показники зафіксовано у Львові, який випереджає інші міста Західної України. Так, у Львові середня заробітна плата досягла 24 тисяч гривень, що на 20% більше, ніж у січні 2024 року. Місто продовжує демонструвати стабільну тенденцію до зростання доходів громадян, підтверджуючи свій статус одного з найбільш економічно розвинених регіонів Західної України.

Більше за всіх — 60 тис. грн — у Львові отримують керівники відділу продаж та водії-міжнародники. Їхні середні зарплати виросли за рік на 41% та 14% відповідно.

Далі за рівнем зарплат у Львові йдуть начальник відділу та майстер СТО — 52,5 тис. грн. По 45 тис. грн в середньому отримують автослюсар, ріелтор та майстер-приймальник.

Найменше всіх — 13,5 тис. грн — оплачується праця прибиральників, мийників, охоронців та посудомийок.

Що відбувається з зарплатами в Ужгороді

В Ужгороді середня заробітна плата становить 22,5 тис. грн. У порівнянні з січнем 2024 року, цей показник зріс на 18%. Закарпатська область залишається привабливою для працівників, особливо завдяки зручному географічному розташуванню, близькості до європейських ринків та активному розвитку підприємництва.

Більше за всіх — 32,5 тис. грн — в Ужгороді пропонують торговим представникам. Далі йдуть такі професії:

монтажник та водій — 30 тис. грн;

менеджер з продажу — 27,5 тис. грн;

кухар — 27 тис. грн;

кондитер — 26 тис. грн;

кур’єр з автомобілем — 25,9 тис. грн.

Найменше всіх в Ужгороді отримують оператор АЗС та прибиральниця — 14,5 тис. грн та 13,5 тис. грн відповідно.

Скільки платять в Івано-Франківську

В Івано-Франківську середня зарплата становить 22 тис. грн, що є помітним підвищенням на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такий стрибок зумовлений розвитком місцевого бізнесу та збільшенням попиту на кваліфікованих фахівців у низці сфер.

Серед фахівців найбільше грошей в Івано-Франківську пропонують — 60 тис. грн — пропонують начальникам відділів та керівникам відділів продаж. Далі за рівнем середньої зарплатні йдуть:

рієлтор — 50 тис. грн;

регіональний менеджер — 40 тис. грн;

монтажник, складальник меблів, механік, торговий представник, менеджер з продажу — 30 тис. грн;

сушист — 29 тис. грн;

кур’єр з автомобілем — 28,5 тис. грн.

Менш за всіх в Івано-Франківську пропонують прибиральницям та няням, 13 тис. грн та 11,5 тис. грн відповідно.

Як повідомлялось, український бізнес пристосувався до сучасних реалій — у деяких галузях вже спостерігається зростання заробітних плат. Водночас у ряді сфер рівень виплат для працівників залишився на попередньому рівні.

Також нагадаємо, що у грудні 2024 року середня зарплата працівників центральних органів влади України досягла 79,8 тис. грн. У середньому за рік заробітна плата 21,8 тисячі державних службовців становила 54,4 тис. грн.