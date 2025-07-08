Программистам повышают зарплаты — сколько зарабатывают новички и опытные специалисты

Программист за ноутбуком пишет код. Фото: Pexels

Бытует мнение, что у программистов самые высокие зарплаты — за их работу им платят по несколько тысяч долларов ежемесячно. При этом мало кто разбирается в общей ситуации в ІТ-отрасли.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как в 2025 году изменились зарплаты программистов и где им платят больше — в Украине или за границей

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Зарплаты в IT — у кого выросли выплаты

В 2025 году на украинском IT-рынке продолжилась тенденция к росту зарплат. Как свидетельствуют новые результаты зарплатного опроса Dou.ua среди 5 тыс. украинских разработчиков, на больший заработок могут рассчитывать программисты с опытом. При этом специалистам среднего уровня некоторые компании начали занижать выплаты.

Так, за последние шесть месяцев зарплаты Senior разработчиков и руководителей команд выросли. У Middle разработчиков в некоторых компаниях — снизились на несколько десятков долларов:

Senior разработчик — в среднем зарабатывает 4,7 тыс. долларов (195,3 тыс. гривен по курсу по состоянию на 8 июля) ежемесячно;

Team Lead — 5,3 тыс. долларов (более 200 тыс. гривен);

Technical Lead — 5,6 тыс. долларов (232,6 тыс. гривен);

Middle разработчик — почти 2,4 тыс. долларов (99,7 тыс. гривен);

Junior разработчик — около 930 долларов (38,6 тыс. долларов);

стажер — в среднем 376 долларов (15,6 тыс. гривен).

Самые большие зарплаты предлагают компании, которые создают собственные продукты, а также стартапы. При этом выплаты опытных программистов в таких компаниях все равно превышают средний показатель зарплат на рынке труда. Сервисные компании — самое популярное место работы для стажеров и тех, кто только начинает строить свою карьеру.

Кто получает солидные зарплаты

Больше всего зарабатывают те, кто занимается Back-end или Mobile-разработкой. Среди программистов наиболее высокооплачиваемыми специалистами являются те, кто разбирается в языках программирования Scala, Go, Kotlin, Swift и Python.

В Украине и за рубежом — как оплачивают работу IT

В Киеве и Львове программистам платят в среднем по 3,7 тыс. долларов (153,7 тыс. гривен) ежемесячно. В Одессе, Харькове, Днепре и Виннице средние зарплаты разработчиков — от 2,9 тыс. долларов (120,4 тыс. гривен) до 3,6 тыс. долларов (149,5 тыс. гривен). В то же время зарплаты за рубежом часто превышают украинские:

в США айтишникам платят почти 8,8 тыс. долларов (365,6 тыс. гривен) после уплаты налогов;

айтишникам платят почти 8,8 тыс. долларов (365,6 тыс. гривен) после уплаты налогов; в Великобритании — более 7,2 тыс. долларов (299,1 тыс. гривен);

— более 7,2 тыс. долларов (299,1 тыс. гривен); в Испании — около 5,6 тыс. долларов (232,6 тыс. гривен).

Интересно, что по результатам опроса оказалось, что разработчики с уровнем английского Advanced зарабатывают в среднем на 200-300 долларов больше, чем те, кто знает язык хуже. Это заметно на уровнях Middle и Senior.

Ранее стало известно, что зарплаты украинских строителей вырастут. Так, для них ввели новую гарантированную тарифную ставку в размере

401% прожиточного минимума. Напомним также, что в Украине реально ввести четырехдневную рабочую неделю. По мнению главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, такой замысел можно реализовать даже во время полномасштабной войны, но при одном условии.