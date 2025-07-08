Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок труда Зарплаты программистов — кто и почему зарабатывает больше

Зарплаты программистов — кто и почему зарабатывает больше

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 16:38
Программистам повышают зарплаты — сколько зарабатывают новички и опытные специалисты
Программист за ноутбуком пишет код. Фото: Pexels

Бытует мнение, что у программистов самые высокие зарплаты — за их работу им платят по несколько тысяч долларов ежемесячно. При этом мало кто разбирается в общей ситуации в  ІТ-отрасли.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как в 2025 году изменились зарплаты программистов и где им платят больше — в Украине или за границей

Реклама
Читайте также:

Зарплаты в IT — у кого выросли выплаты

В 2025 году на украинском IT-рынке продолжилась тенденция к росту зарплат. Как свидетельствуют новые результаты зарплатного опроса Dou.ua среди 5 тыс. украинских разработчиков, на больший заработок могут рассчитывать программисты с опытом. При этом специалистам среднего уровня некоторые компании начали занижать выплаты.

Так, за последние шесть месяцев зарплаты Senior разработчиков и руководителей команд выросли. У Middle разработчиков в некоторых компаниях — снизились на несколько десятков долларов:

  • Senior разработчик — в среднем зарабатывает 4,7 тыс. долларов (195,3 тыс. гривен по курсу по состоянию на 8 июля) ежемесячно;
  • Team Lead — 5,3 тыс. долларов (более 200 тыс. гривен);
  • Technical Lead — 5,6 тыс. долларов (232,6 тыс. гривен);
  • Middle разработчик — почти 2,4 тыс. долларов (99,7 тыс. гривен);
  • Junior разработчик — около 930 долларов (38,6 тыс. долларов);
  • стажер — в среднем 376 долларов (15,6 тыс. гривен).

Самые большие зарплаты предлагают компании, которые создают собственные продукты, а также стартапы. При этом выплаты опытных программистов в таких компаниях все равно превышают средний показатель зарплат на рынке труда. Сервисные компании — самое популярное место работы для стажеров и тех, кто только начинает строить свою карьеру.

Кто получает солидные зарплаты

Больше всего зарабатывают те, кто занимается Back-end или Mobile-разработкой. Среди программистов наиболее высокооплачиваемыми специалистами являются те, кто разбирается в языках программирования Scala, Go, Kotlin, Swift и Python.

В Украине и за рубежом — как оплачивают работу IT

В Киеве и Львове программистам платят в среднем по 3,7 тыс. долларов (153,7 тыс. гривен) ежемесячно. В Одессе, Харькове, Днепре и Виннице средние зарплаты разработчиков — от 2,9 тыс. долларов (120,4 тыс. гривен) до 3,6 тыс. долларов (149,5 тыс. гривен). В то же время зарплаты за рубежом часто превышают украинские:

  • в США айтишникам платят почти 8,8 тыс. долларов (365,6 тыс. гривен) после уплаты налогов;
  • в Великобритании — более 7,2 тыс. долларов (299,1 тыс. гривен);
  • в Испании — около 5,6 тыс. долларов (232,6 тыс. гривен).

Интересно, что по результатам опроса оказалось, что разработчики с уровнем английского Advanced зарабатывают в среднем на 200-300 долларов больше, чем те, кто знает язык хуже. Это заметно на уровнях Middle и Senior.

Ранее стало известно, что зарплаты украинских строителей вырастут. Так, для них ввели новую гарантированную тарифную ставку в размере
401% прожиточного минимума. Напомним также, что в Украине реально ввести четырехдневную рабочую неделю. По мнению главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, такой замысел можно реализовать даже во время полномасштабной войны, но при одном условии.

зарплаты выплаты деньги IT Программисты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации