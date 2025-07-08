Програмістам підвищують зарплати — скільки заробляють новачки та досвідчені спеціалісти

Програміст за ноутбуком пише код. Фото: Pexels

Існує думка, що у програмістів найвищі зарплати — за їхню роботу їм платять по декілька тисяч доларів щомісяця. При цьому мало хто розуміється на загальній ситуації в ІТ-галузі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як у 2025 році змінилися зарплати програмістів та де їм платять більше — в Україні чи за кордоном.

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Зарплати в IT — в кого зросли виплати

У 2025 році на українському IT-ринку продовжилася тенденція до зростання зарплат. Як свідчать нові результати зарплатного опитування Dou.ua серед 5 тис. українських розробників, на більший заробіток можуть розраховувати програмісти з досвідом. Натомість фахівцям середнього рівня деякі компанії почали занижувати виплати.

Так, за останні шість місяців зарплати Senior розробників і керівників команд зросли. У Middle розробників у деяких компаніях – знизились на кілька десятків доларів:

Senior розробник — у середньому заробляє 4,7 тис. доларів (195,3 тис. гривень за курсом станом на 8 липня) щомісяця;

Team Lead — 5,3 тис. доларів (понад 200 тис. гривень);

Technical Lead — 5,6 тис. доларів (232,6 тис. гривень);

Middle розробник — майже 2,4 тис. доларів (99,7 тис. гривень);

Junior розробник — близько 930 доларів (38,6 тис. доларів);

стажист — у середньому 376 доларів (15,6 тис. гривень).

Найбільші зарплати пропонують компанії, які створюють власні продукти, а також стартапи. При цьому виплати досвідчених програмістів у таких компаніях все одно перевищують середній показник зарплат на ринку праці. Сервісні компанії — найпопулярніше місце роботи для стажистів і тих, хто лише починає будувати свою кар’єру.

Хто отримує солідні зарплати

Найбільше заробляють ті, хто займається Back-end або Mobile-розробкою. Серед програмувальників найбільш високооплачуваними спеціалістами є ті, хто розуміється на мовах програмування Scala, Go, Kotlin, Swift і Python.

В Україні та за кордоном — як оплачують роботу IT

У Києві та Львові програмістам платять у середньому по 3,7 тис. доларів (153,7 тис. гривень) щомісяця. В Одесі, Харкові, Дніпрі та Вінниці середні зарплати розробників — від 2,9 тис. доларів (120,4 тис. гривень) до 3,6 тис. доларів (149,5 тис. гривень). Водночас зарплати за кордоном часто перевищують українські. Наприклад:

у США айтівцям платять майже 8,8 тис. доларів (365,6 тис. гривень) після сплати податків;

айтівцям платять майже 8,8 тис. доларів (365,6 тис. гривень) після сплати податків; у Великій Британії — понад 7,2 тис. доларів (299,1 тис. гривень);

— понад 7,2 тис. доларів (299,1 тис. гривень); в Іспанії — близько 5,6 тис. доларів (232,6 тис. гривень).

Цікаво, що за результатами опитування виявилося, що розробники з рівнем англійської Advanced заробляють у середньому на 200–300 доларів більше, ніж ті, хто знає мову гірше. Це помітно на рівнях Middle і Senior.

Раніше стало відомо, що зарплати українських будівельників зростуть. Так, для них запровадили нову гарантовану тарифну ставку у розмірі

401% прожиткового мінімуму. Нагадаємо також, що в Україні реально запровадити чотириденний робочий тиждень. На думку очільника Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, такий задум можна реалізувати навіть під час повномасштабної війни, але за однієї умови.