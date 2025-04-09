До 50% украинцев за границей не вернутся: причины и прогноз

Люди с чемоданами. Фото: Государственная миграционная служба Украины

Три года полномасштабной войны стали не только трагическим испытанием для Украины, но и катализатором значительной миграционной волны. Миллионы украинцев нашли приют за рубежом, и значительная часть из них может уже не вернуться на Родину.

Как заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина в эфире Ранок.LIVE, до 50% трудоустроенных за рубежом украинцев, которые смогли адаптироваться и обеспечить себя, вероятно, уже приняли решение остаться в странах своего временного пребывания.

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"Это люди, которые научились выживать в европейских странах сами, без помощи Украины", — подчеркнула Южанина.

По ее словам, те, кто сумел обустроиться, потеряли статус беженцев, а с ним — и соцвыплаты. Но не растерялись. Наоборот: адаптировались, трудоустроились, начали платить налоги. И именно эта независимость от поддержки извне сформировала новое ощущение стабильности. Они нашли в европейских государствах не просто убежище, а будущее.

Психологическая усталость и страх перед новыми потрясениями

Однако финансовый комфорт — не единственный фактор. Основная причина отказа от возвращения — это эмоциональное истощение и тотальная неопределенность, которая усилилась за последние недели.

"Ситуация с безопасностью все время подвешена... Активные боевые действия могут произойти в любой момент", — предостерегает депутат.

Она обращает внимание на деморализацию, нарастающую среди украинцев за рубежом. Объясняет: даже те, кто намеревался вернуться, сегодня меняют планы, потому что не видят реальных изменений ни в военной ситуации, ни в управлении страной.

Нестабильность во власти и разрушительные атаки на доверие

Слова Южаниной особенно остро звучат на фоне политической нестабильности. Она отмечает хаос, который, по ее словам, "отпугивает даже тех, кто еще имел надежду".

"Этот хаос, который сейчас есть в государственных институтах Украины, он полностью отпугивает людей, которые за пределами Украины", — говорит Южанина.

Ударов по доверию добавляет и внешнеполитическая неопределенность. В частности — отсутствие четких решений со стороны США и стран ЕС относительно дальнейшей военной поддержки Украины. Все это заставляет людей за рубежом задавать риторический вопрос: "А ради чего возвращаться в страну, где нет четких гарантий безопасности, развития и правового порядка?"

Отток превращается в постоянную тенденцию

Эта миграция — не волна, а поток, который может изменить демографическую и экономическую ситуацию в Украине на годы вперед. Если половина трудоустроенных украинцев за рубежом не вернется, это означает потерю квалифицированных кадров, налогоплательщиков, граждан, которые уже вложились в развитие чужой страны.

Интеграция этих людей в новые сообщества уже состоялась — они не просто адаптировались, они стали частью систем, которые работают. Украина же пока предлагает им только риски.

"Получая доходы за пределами Украины, они видят, как защищены в тех странах...", — резюмирует Южанина.

Ранее министр национального единства Алексей Чернышов заявил, что временная защита для украинцев в странах ЕС должна оставаться в силе до установления прочного и длительного мира в Украине. Прекращение действия этой защиты до достижения стабильности недопустимо, подчеркнул министр.

Также мы сообщали, что в случае договоренности между Украиной и Россией при посредничестве США о прекращении боевых действий, миллионы украинских беженцев в ЕС могут потерять право на проживание и услуги. Это связано с неопределенностью Евросоюза относительно их статуса после завершения войны. Сейчас ЕС не имеет четкого плана относительно дальнейшего пребывания украинцев за рубежом в случае прекращения активной фазы конфликта.