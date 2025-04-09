До 50% українців за кордоном не повернуться: причини та прогноз

Люди з валізами. Фото: Державна міграційна служба України

Три роки повномасштабної війни стали не лише трагічним випробуванням для України, але й каталізатором значної міграційної хвилі. Мільйони українців знайшли прихисток за кордоном, і значна частина з них може вже не повернутися на Батьківщину.

Як заявила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна в ефірі Ранок.LIVE, до 50% працевлаштованих за кордоном українців, які змогли адаптуватися та забезпечити себе, ймовірно, вже прийняли рішення залишитися у країнах свого тимчасового перебування.

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"Це люди, які навчилися виживати в європейських країнах самі, без допомоги України", — наголосила Южаніна.

За її словами, ті, хто зумів облаштуватися, втратили статус біженців, а з ним — і соцвиплати. Але не розгубилися. Навпаки: адаптувалися, працевлаштувалися, почали платити податки. І саме ця незалежність від підтримки ззовні сформувала нове відчуття стабільності. Вони знайшли у європейських державах не просто притулок, а майбутнє.

Психологічна втома та страх перед новими потрясіннями

Однак фінансовий комфорт — не єдиний фактор. Основна причина відмови від повернення — це емоційне виснаження та тотальна невизначеність, що посилилася за останні тижні.

"Безпекова ситуація весь час підвішена... Активні бойові дії можуть статися в будь-який момент", — застерігає депутатка.

Вона звертає увагу на деморалізацію, що наростає серед українців за кордоном. Пояснює: навіть ті, хто мав намір повернутися, сьогодні змінюють плани, бо не бачать реальних змін ані у військовій ситуації, ані в управлінні країною.

Нестабільність у владі й руйнівні атаки на довіру

Слова Южаніної особливо гостро звучать на тлі політичної нестабільності. Вона наголошує на хаосі, який, за її словами, "відлякує навіть тих, хто ще мав надію".

"Оцей хаос, який зараз є в державних інституціях України, він повністю відлякує людей, які за межами України", — говорить Южаніна.

Ударів по довірі додає і зовнішньополітична невизначеність. Зокрема — відсутність чітких рішень з боку США та країн ЄС щодо подальшої військової підтримки України. Усе це змушує людей за кордоном ставити риторичне запитання: "А заради чого повертатися в країну, де немає чітких гарантій безпеки, розвитку й правового порядку?"

Відтік перетворюється на сталу тенденцію

Ця міграція — не хвиля, а потік, який може змінити демографічну й економічну ситуацію в Україні на роки вперед. Якщо половина працевлаштованих українців за кордоном не повернеться, це означає втрату кваліфікованих кадрів, платників податків, громадян, які вже вклалися у розвиток чужої країни.

Інтеграція цих людей у нові спільноти вже відбулася — вони не просто адаптувалися, вони стали частиною систем, які працюють. Україна ж наразі пропонує їм лише ризики.

"Отримуючи доходи за межами України, вони бачать, як захищені в тих країнах...", — резюмує Южаніна.

Раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що тимчасовий захист для українців у країнах ЄС має залишатися чинним до встановлення міцного та тривалого миру в Україні. Припинення дії цього захисту до досягнення стабільності є неприпустимим, наголосив міністр.

Також ми повідомляли, що у разі домовленості між Україною та Росією за посередництва США щодо припинення бойових дій, мільйони українських біженців в ЄС можуть втратити право на проживання та послуги. Це пов'язано з невизначеністю Євросоюзу щодо їхнього статусу після завершення війни. Наразі ЄС не має чіткого плану щодо подальшого перебування українців за кордоном у випадку припинення активної фази конфлікту.