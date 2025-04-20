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Эти профессии "на коне" — кто зарабатывает больше всех в Харькове

20 апреля 2025 10:50
Катерина Балаева - редактор
Средняя зарплата в Харькове — кому платят больше всех в апреле 2025
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Катерина Балаева - редактор

Харьков демонстрирует стабильный рост среднего уровня заработной платы — по состоянию на апрель 2025 года он составляет 22 000 грн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост выглядит обнадеживающе на фоне общеукраинских тенденций: средняя зарплата по стране составляет 24 000 грн.

Эти данные базируются на анализе 5 240 вакансий, опубликованных на платформе Work.ua в течение последних трех месяцев. Цифры демонстрируют реальное положение вещей на рынке труда Харькова, который постепенно адаптируется к новым экономическим вызовам и спросу на определенные специальности.

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Самую высокую среднюю зарплату в Харькове традиционно получают специалисты в сфере продаж и недвижимости. Возглавляют рейтинг:

  • руководитель отдела продаж — 60 000 грн;
  • риелтор — 55 000-51 000 грн (+28% за год);
  • водитель-международник — 50 000 грн (+11%);
  • региональный менеджер — 40 000 грн (+23%);
  • автослесарь — 35 000 грн (+17%);
  • торговый представитель — 32 500 грн (+18%).

Эти специальности выигрывают благодаря коммерческой активности, внутренней мобильности и устойчивому спросу. Отдельного внимания заслуживает логистика и маркетинг:

  • логист — 29 000 грн (+5%);
  • маркетолог — 28 500 грн (+39%) — одно из самых динамичных ростов.

 

Эти профессии "на коне" — кто зарабатывает больше всех в Харькове - фото 1
Как росла зарплата в Харькове. Графика: Work.ua

Стабильные 30 тысяч: специалисты среднего уровня

Эти специалисты держатся "в середине" зарплатного рейтинга, однако рост у них также ощутимый:

  • главный бухгалтер — 30 000 грн (+18%);
  • оценщик — 30 000 грн (+20%);
  • механик — 30 000 грн (+54%);
  • монтажник, автокурьер — 30 000 грн (+33%);
  • менеджер по продажам — 30 000 грн (+25%);
  • кредитный эксперт — 30 000 грн (+43%).

Это свидетельствует о стабилизации рынка специалистов с опытом, но без руководящих должностей, отмечают эксперты портала.

Зарплаты, которые остаются низкими: кому платят меньше всего

Низкий уровень оплаты труда остается в отраслях, которые преимущественно не требуют высокой квалификации или имеют ограниченный рынок потребителей:

  • администратор салона красоты — 16 500 грн (+32%);
  • упаковщица — 16 500 грн (+22%);
  • кассир — 16 300 грн (+18%);
  • оператор АЗС — 16 000 грн (+10%);
  • лаборант, медсестра — 15 500 грн (0, +1%);
  • няня — 14 000 грн (+12%);
  • делопроизводитель, охранник — 13 500 грн (0, +8%);
  • уборщица — 10 500 грн (+17%).

Даже в условиях прироста, эти зарплаты остаются существенно ниже среднеобластного показателя.

Почему зарплаты растут: несколько факторов

  • Реконфигурация рынка труда из-за войны. Часть высококвалифицированных работников покинула город, что повысило стоимость труда.
  • Восстановление внутреннего бизнеса. Малые и средние предприятия постепенно возвращаются к активной деятельности.
  • Спрос на рабочие специальности. Спрос на специалистов, которые могут обеспечить обслуживание, ремонт и логистику, вырос.

Актуальные советы тем, кто ищет работу в Харькове

  • Ориентируйтесь на профессии с динамикой роста. Например, маркетологи, механики, менеджеры по продажам — их зарплаты растут быстрее всего.
  • Следите за рынком недвижимости. Риелтор — стабильно высокооплачиваемая профессия в городе.
  • Не недооценивайте рабочие специальности. Монтажник или автослесарь могут получать больше, чем некоторые офисные работники.
  • Повышайте квалификацию. Курсы по бухгалтерии, логистике или продажам могут быстро вернуться в виде повышенной зарплаты.
  • Рассматривайте удаленную работу. В некоторых сферах она позволяет получать уровень зарплаты столичных специалистов.

Отметим, весной 2025 года в Украине сохраняется значительный интерес к дистанционной работе. Многие компании активно размещают вакансии для удаленных работников в различных отраслях. При этом некоторые работодатели предлагают заработную плату от 50 тысяч гривен и выше за работу из дома.

Как сообщалось, согласно украинскому законодательству, работники имеют право на доплаты к их окладу, учитывающие сложность и интенсивность выполняемой работы. В 2025 году существуют четко определенные правила назначения этой дополнительной оплаты труда, а также установлен ее размер. Эти нормы регулируют порядок начисления и выплаты соответствующих средств работникам.

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