Средняя зарплата в Харькове — кому платят больше всех в апреле 2025

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Харьков демонстрирует стабильный рост среднего уровня заработной платы — по состоянию на апрель 2025 года он составляет 22 000 грн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост выглядит обнадеживающе на фоне общеукраинских тенденций: средняя зарплата по стране составляет 24 000 грн.

Эти данные базируются на анализе 5 240 вакансий, опубликованных на платформе Work.ua в течение последних трех месяцев. Цифры демонстрируют реальное положение вещей на рынке труда Харькова, который постепенно адаптируется к новым экономическим вызовам и спросу на определенные специальности.

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Самую высокую среднюю зарплату в Харькове традиционно получают специалисты в сфере продаж и недвижимости. Возглавляют рейтинг:

руководитель отдела продаж — 60 000 грн;

риелтор — 55 000-51 000 грн (+28% за год);

водитель-международник — 50 000 грн (+11%);

региональный менеджер — 40 000 грн (+23%);

автослесарь — 35 000 грн (+17%);

торговый представитель — 32 500 грн (+18%).

Эти специальности выигрывают благодаря коммерческой активности, внутренней мобильности и устойчивому спросу. Отдельного внимания заслуживает логистика и маркетинг:

логист — 29 000 грн (+5%);

маркетолог — 28 500 грн (+39%) — одно из самых динамичных ростов.

Как росла зарплата в Харькове. Графика: Work.ua

Стабильные 30 тысяч: специалисты среднего уровня

Эти специалисты держатся "в середине" зарплатного рейтинга, однако рост у них также ощутимый:

главный бухгалтер — 30 000 грн (+18%);

оценщик — 30 000 грн (+20%);

механик — 30 000 грн (+54%);

монтажник, автокурьер — 30 000 грн (+33%);

менеджер по продажам — 30 000 грн (+25%);

кредитный эксперт — 30 000 грн (+43%).

Это свидетельствует о стабилизации рынка специалистов с опытом, но без руководящих должностей, отмечают эксперты портала.

Зарплаты, которые остаются низкими: кому платят меньше всего

Низкий уровень оплаты труда остается в отраслях, которые преимущественно не требуют высокой квалификации или имеют ограниченный рынок потребителей:

администратор салона красоты — 16 500 грн (+32%);

упаковщица — 16 500 грн (+22%);

кассир — 16 300 грн (+18%);

оператор АЗС — 16 000 грн (+10%);

лаборант, медсестра — 15 500 грн (0, +1%);

няня — 14 000 грн (+12%);

делопроизводитель, охранник — 13 500 грн (0, +8%);

уборщица — 10 500 грн (+17%).

Даже в условиях прироста, эти зарплаты остаются существенно ниже среднеобластного показателя.

Почему зарплаты растут: несколько факторов

Реконфигурация рынка труда из-за войны. Часть высококвалифицированных работников покинула город, что повысило стоимость труда.

Восстановление внутреннего бизнеса. Малые и средние предприятия постепенно возвращаются к активной деятельности.

Спрос на рабочие специальности. Спрос на специалистов, которые могут обеспечить обслуживание, ремонт и логистику, вырос.

Актуальные советы тем, кто ищет работу в Харькове

Ориентируйтесь на профессии с динамикой роста. Например, маркетологи, механики, менеджеры по продажам — их зарплаты растут быстрее всего.

Следите за рынком недвижимости. Риелтор — стабильно высокооплачиваемая профессия в городе.

Не недооценивайте рабочие специальности. Монтажник или автослесарь могут получать больше, чем некоторые офисные работники.

Повышайте квалификацию. Курсы по бухгалтерии, логистике или продажам могут быстро вернуться в виде повышенной зарплаты.

Рассматривайте удаленную работу. В некоторых сферах она позволяет получать уровень зарплаты столичных специалистов.

Отметим, весной 2025 года в Украине сохраняется значительный интерес к дистанционной работе. Многие компании активно размещают вакансии для удаленных работников в различных отраслях. При этом некоторые работодатели предлагают заработную плату от 50 тысяч гривен и выше за работу из дома.

Как сообщалось, согласно украинскому законодательству, работники имеют право на доплаты к их окладу, учитывающие сложность и интенсивность выполняемой работы. В 2025 году существуют четко определенные правила назначения этой дополнительной оплаты труда, а также установлен ее размер. Эти нормы регулируют порядок начисления и выплаты соответствующих средств работникам.