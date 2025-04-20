Средняя зарплата в Харькове — кому платят больше всех в апреле 2025

Эти профессии "на коне" — кто зарабатывает больше всех в Харькове
Харьков демонстрирует стабильный рост среднего уровня заработной платы — по состоянию на апрель 2025 года он составляет 22 000 грн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост выглядит обнадеживающе на фоне общеукраинских тенденций: средняя зарплата по стране составляет 24 000 грн.
Эти данные базируются на анализе 5 240 вакансий, опубликованных на платформе Work.ua в течение последних трех месяцев. Цифры демонстрируют реальное положение вещей на рынке труда Харькова, который постепенно адаптируется к новым экономическим вызовам и спросу на определенные специальности.
Кто зарабатывает больше всех: топ-позиции по уровню зарплаты
Самую высокую среднюю зарплату в Харькове традиционно получают специалисты в сфере продаж и недвижимости. Возглавляют рейтинг:
- руководитель отдела продаж — 60 000 грн;
- риелтор — 55 000-51 000 грн (+28% за год);
- водитель-международник — 50 000 грн (+11%);
- региональный менеджер — 40 000 грн (+23%);
- автослесарь — 35 000 грн (+17%);
- торговый представитель — 32 500 грн (+18%).
Эти специальности выигрывают благодаря коммерческой активности, внутренней мобильности и устойчивому спросу. Отдельного внимания заслуживает логистика и маркетинг:
- логист — 29 000 грн (+5%);
- маркетолог — 28 500 грн (+39%) — одно из самых динамичных ростов.
Стабильные 30 тысяч: специалисты среднего уровня
Эти специалисты держатся "в середине" зарплатного рейтинга, однако рост у них также ощутимый:
- главный бухгалтер — 30 000 грн (+18%);
- оценщик — 30 000 грн (+20%);
- механик — 30 000 грн (+54%);
- монтажник, автокурьер — 30 000 грн (+33%);
- менеджер по продажам — 30 000 грн (+25%);
- кредитный эксперт — 30 000 грн (+43%).
Это свидетельствует о стабилизации рынка специалистов с опытом, но без руководящих должностей, отмечают эксперты портала.
Зарплаты, которые остаются низкими: кому платят меньше всего
Низкий уровень оплаты труда остается в отраслях, которые преимущественно не требуют высокой квалификации или имеют ограниченный рынок потребителей:
- администратор салона красоты — 16 500 грн (+32%);
- упаковщица — 16 500 грн (+22%);
- кассир — 16 300 грн (+18%);
- оператор АЗС — 16 000 грн (+10%);
- лаборант, медсестра — 15 500 грн (0, +1%);
- няня — 14 000 грн (+12%);
- делопроизводитель, охранник — 13 500 грн (0, +8%);
- уборщица — 10 500 грн (+17%).
Даже в условиях прироста, эти зарплаты остаются существенно ниже среднеобластного показателя.
Почему зарплаты растут: несколько факторов
- Реконфигурация рынка труда из-за войны. Часть высококвалифицированных работников покинула город, что повысило стоимость труда.
- Восстановление внутреннего бизнеса. Малые и средние предприятия постепенно возвращаются к активной деятельности.
- Спрос на рабочие специальности. Спрос на специалистов, которые могут обеспечить обслуживание, ремонт и логистику, вырос.
Актуальные советы тем, кто ищет работу в Харькове
- Ориентируйтесь на профессии с динамикой роста. Например, маркетологи, механики, менеджеры по продажам — их зарплаты растут быстрее всего.
- Следите за рынком недвижимости. Риелтор — стабильно высокооплачиваемая профессия в городе.
- Не недооценивайте рабочие специальности. Монтажник или автослесарь могут получать больше, чем некоторые офисные работники.
- Повышайте квалификацию. Курсы по бухгалтерии, логистике или продажам могут быстро вернуться в виде повышенной зарплаты.
- Рассматривайте удаленную работу. В некоторых сферах она позволяет получать уровень зарплаты столичных специалистов.
Отметим, весной 2025 года в Украине сохраняется значительный интерес к дистанционной работе. Многие компании активно размещают вакансии для удаленных работников в различных отраслях. При этом некоторые работодатели предлагают заработную плату от 50 тысяч гривен и выше за работу из дома.
Как сообщалось, согласно украинскому законодательству, работники имеют право на доплаты к их окладу, учитывающие сложность и интенсивность выполняемой работы. В 2025 году существуют четко определенные правила назначения этой дополнительной оплаты труда, а также установлен ее размер. Эти нормы регулируют порядок начисления и выплаты соответствующих средств работникам.
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