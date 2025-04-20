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Ці професії "на коні" — хто заробляє найбільше в Харкові

20 квітня 2025 10:50
Катерина Балаєва - редактор
Середня зарплата в Харкові — кому платять найбільше в квітні 2025
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Катерина Балаєва - редактор

Харків демонструє стабільне зростання середнього рівня заробітної плати — станом на квітень 2025 року він становить 22 000 грн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таке зростання виглядає обнадійливо на тлі загальноукраїнських тенденцій: середня зарплата по країні становить 24 000 грн.

Ці дані базуються на аналізі 5 240 вакансій, опублікованих на платформі Work.ua протягом останніх трьох місяців. Цифри демонструють реальний стан речей на ринку праці Харкова, який поступово адаптується до нових економічних викликів і попиту на певні спеціальності.

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Хто заробляє найбільше: топпозиції за рівнем зарплати

Найвищу середню зарплату у Харкові традиційно отримують фахівці у сфері продажів та нерухомості. Очолюють рейтинг:

  • керівник відділу продажу — 60 000 грн;
  • рієлтор — 55 000-51 000 грн (+28% за рік);
  • водій-міжнародник — 50 000 грн (+11%);
  • регіональний менеджер — 40 000 грн (+23%);
  • автослюсар — 35 000 грн (+17%);
  • торговий представник — 32 500 грн (+18%).

Ці спеціальності виграють завдяки комерційній активності, внутрішній мобільності й стійкому попиту. Варті окремої уваги логістика та маркетинг:

  • логіст — 29 000 грн (+5%);
  • маркетолог — 28 500 грн (+39%) — одне з найдинамічніших зростань.

 

Ці професії "на коні" — хто заробляє найбільше в Харкові - фото 1
Як зростала зарплата у Харкові. Графіка: Work.ua

Стабільні 30 тисяч: спеціалісти середнього рівня

Ці фахівці тримаються "в середині" зарплатного рейтингу, проте зростання у них також відчутне:

  • головний бухгалтер — 30 000 грн (+18%);
  • оцінювач — 30 000 грн (+20%);
  • механік — 30 000 грн (+54%);
  • монтажник, автокур’єр — 30 000 грн (+33%);
  • менеджер з продажу — 30 000 грн (+25%);
  • кредитний експерт — 30 000 грн (+43%).

Це свідчить про стабілізацію ринку фахівців із досвідом, але без керівних посад, наголошують експерти порталу.

Зарплати, що залишаються низькими: кому платять найменше

Низький рівень оплати праці залишається в галузях, які переважно не потребують високої кваліфікації або мають обмежений ринок споживачів:

  • адміністратор салону краси — 16 500 грн (+32%);
  • пакувальниця — 16 500 грн (+22%);
  • касир — 16 300 грн (+18%);
  • оператор АЗС — 16 000 грн (+10%);
  • лаборант, медсестра — 15 500 грн (0%, +1%);
  • няня — 14 000 грн (+12%);
  • діловод, охоронець — 13 500 грн (0%, +8%);
  • прибиральниця — 10 500 грн (+17%).

Навіть за умов приросту, ці зарплати залишаються суттєво нижчими за середньообласний показник.

Чому зарплати зростають: кілька факторів

  • Реконфігурація ринку праці через війну. Частина висококваліфікованих працівників залишила місто, що підвищило вартість праці.
  • Відновлення внутрішнього бізнесу. Малі та середні підприємства поступово повертаються до активної діяльності.
  • Попит на робітничі спеціальності. Попит на фахівців, які можуть забезпечити обслуговування, ремонт і логістику, зріс.

Актуальні поради тим, хто шукає роботу у Харкові

  • Орієнтуйтесь на професії з динамікою зростання. Наприклад, маркетологи, механіки, менеджери з продажу — їх зарплати зростають найшвидше.
  • Слідкуйте за ринком нерухомості. Рієлтор — стабільно високооплачувана професія в місті.
  • Не недооцінюйте робітничі спеціальності. Монтажник або автослюсар можуть отримувати більша за деяких офісних працівників.
  • Підвищуйте кваліфікацію. Курси з бухгалтерії, логістики або продажів можуть швидко повернутись у вигляді підвищеної зарплати.
  • Розглядайте віддалену роботу. У деяких сферах вона дозволяє отримувати зарплату рівня столичних фахівців.

Зазначимо, навесні 2025 року в Україні зберігається значний інтерес до дистанційної роботи. Багато компаній активно розміщують вакансії для віддалених працівників у різних галузях. При цьому деякі роботодавці пропонують заробітну плату від 50 тисяч гривень і вище за роботу з дому.

Як повідомлялось, згідно з українським законодавством, працівники мають право на доплати до їхнього окладу, що враховують складність та інтенсивність виконуваної роботи. У 2025 році існують чітко визначені правила призначення цієї додаткової оплати праці, а також встановлено її розмір. Ці норми регулюють порядок нарахування та виплати відповідних коштів працівникам.

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