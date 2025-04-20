Середня зарплата в Харкові — кому платять найбільше в квітні 2025

Ці професії "на коні" — хто заробляє найбільше в Харкові
Харків демонструє стабільне зростання середнього рівня заробітної плати — станом на квітень 2025 року він становить 22 000 грн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таке зростання виглядає обнадійливо на тлі загальноукраїнських тенденцій: середня зарплата по країні становить 24 000 грн.
Ці дані базуються на аналізі 5 240 вакансій, опублікованих на платформі Work.ua протягом останніх трьох місяців. Цифри демонструють реальний стан речей на ринку праці Харкова, який поступово адаптується до нових економічних викликів і попиту на певні спеціальності.
Хто заробляє найбільше: топпозиції за рівнем зарплати
Найвищу середню зарплату у Харкові традиційно отримують фахівці у сфері продажів та нерухомості. Очолюють рейтинг:
- керівник відділу продажу — 60 000 грн;
- рієлтор — 55 000-51 000 грн (+28% за рік);
- водій-міжнародник — 50 000 грн (+11%);
- регіональний менеджер — 40 000 грн (+23%);
- автослюсар — 35 000 грн (+17%);
- торговий представник — 32 500 грн (+18%).
Ці спеціальності виграють завдяки комерційній активності, внутрішній мобільності й стійкому попиту. Варті окремої уваги логістика та маркетинг:
- логіст — 29 000 грн (+5%);
- маркетолог — 28 500 грн (+39%) — одне з найдинамічніших зростань.
Стабільні 30 тисяч: спеціалісти середнього рівня
Ці фахівці тримаються "в середині" зарплатного рейтингу, проте зростання у них також відчутне:
- головний бухгалтер — 30 000 грн (+18%);
- оцінювач — 30 000 грн (+20%);
- механік — 30 000 грн (+54%);
- монтажник, автокур’єр — 30 000 грн (+33%);
- менеджер з продажу — 30 000 грн (+25%);
- кредитний експерт — 30 000 грн (+43%).
Це свідчить про стабілізацію ринку фахівців із досвідом, але без керівних посад, наголошують експерти порталу.
Зарплати, що залишаються низькими: кому платять найменше
Низький рівень оплати праці залишається в галузях, які переважно не потребують високої кваліфікації або мають обмежений ринок споживачів:
- адміністратор салону краси — 16 500 грн (+32%);
- пакувальниця — 16 500 грн (+22%);
- касир — 16 300 грн (+18%);
- оператор АЗС — 16 000 грн (+10%);
- лаборант, медсестра — 15 500 грн (0%, +1%);
- няня — 14 000 грн (+12%);
- діловод, охоронець — 13 500 грн (0%, +8%);
- прибиральниця — 10 500 грн (+17%).
Навіть за умов приросту, ці зарплати залишаються суттєво нижчими за середньообласний показник.
Чому зарплати зростають: кілька факторів
- Реконфігурація ринку праці через війну. Частина висококваліфікованих працівників залишила місто, що підвищило вартість праці.
- Відновлення внутрішнього бізнесу. Малі та середні підприємства поступово повертаються до активної діяльності.
- Попит на робітничі спеціальності. Попит на фахівців, які можуть забезпечити обслуговування, ремонт і логістику, зріс.
Актуальні поради тим, хто шукає роботу у Харкові
- Орієнтуйтесь на професії з динамікою зростання. Наприклад, маркетологи, механіки, менеджери з продажу — їх зарплати зростають найшвидше.
- Слідкуйте за ринком нерухомості. Рієлтор — стабільно високооплачувана професія в місті.
- Не недооцінюйте робітничі спеціальності. Монтажник або автослюсар можуть отримувати більша за деяких офісних працівників.
- Підвищуйте кваліфікацію. Курси з бухгалтерії, логістики або продажів можуть швидко повернутись у вигляді підвищеної зарплати.
- Розглядайте віддалену роботу. У деяких сферах вона дозволяє отримувати зарплату рівня столичних фахівців.
Зазначимо, навесні 2025 року в Україні зберігається значний інтерес до дистанційної роботи. Багато компаній активно розміщують вакансії для віддалених працівників у різних галузях. При цьому деякі роботодавці пропонують заробітну плату від 50 тисяч гривень і вище за роботу з дому.
Як повідомлялось, згідно з українським законодавством, працівники мають право на доплати до їхнього окладу, що враховують складність та інтенсивність виконуваної роботи. У 2025 році існують чітко визначені правила призначення цієї додаткової оплати праці, а також встановлено її розмір. Ці норми регулюють порядок нарахування та виплати відповідних коштів працівникам.
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