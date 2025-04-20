Середня зарплата в Харкові — кому платять найбільше в квітні 2025

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Харків демонструє стабільне зростання середнього рівня заробітної плати — станом на квітень 2025 року він становить 22 000 грн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таке зростання виглядає обнадійливо на тлі загальноукраїнських тенденцій: середня зарплата по країні становить 24 000 грн.

Ці дані базуються на аналізі 5 240 вакансій, опублікованих на платформі Work.ua протягом останніх трьох місяців. Цифри демонструють реальний стан речей на ринку праці Харкова, який поступово адаптується до нових економічних викликів і попиту на певні спеціальності.

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Хто заробляє найбільше: топпозиції за рівнем зарплати

Найвищу середню зарплату у Харкові традиційно отримують фахівці у сфері продажів та нерухомості. Очолюють рейтинг:

керівник відділу продажу — 60 000 грн;

рієлтор — 55 000-51 000 грн (+28% за рік);

водій-міжнародник — 50 000 грн (+11%);

регіональний менеджер — 40 000 грн (+23%);

автослюсар — 35 000 грн (+17%);

торговий представник — 32 500 грн (+18%).

Ці спеціальності виграють завдяки комерційній активності, внутрішній мобільності й стійкому попиту. Варті окремої уваги логістика та маркетинг:

логіст — 29 000 грн (+5%);

маркетолог — 28 500 грн (+39%) — одне з найдинамічніших зростань.

Як зростала зарплата у Харкові. Графіка: Work.ua

Стабільні 30 тисяч: спеціалісти середнього рівня

Ці фахівці тримаються "в середині" зарплатного рейтингу, проте зростання у них також відчутне:

головний бухгалтер — 30 000 грн (+18%);

оцінювач — 30 000 грн (+20%);

механік — 30 000 грн (+54%);

монтажник, автокур’єр — 30 000 грн (+33%);

менеджер з продажу — 30 000 грн (+25%);

кредитний експерт — 30 000 грн (+43%).

Це свідчить про стабілізацію ринку фахівців із досвідом, але без керівних посад, наголошують експерти порталу.

Зарплати, що залишаються низькими: кому платять найменше

Низький рівень оплати праці залишається в галузях, які переважно не потребують високої кваліфікації або мають обмежений ринок споживачів:

адміністратор салону краси — 16 500 грн (+32%);

пакувальниця — 16 500 грн (+22%);

касир — 16 300 грн (+18%);

оператор АЗС — 16 000 грн (+10%);

лаборант, медсестра — 15 500 грн (0%, +1%);

няня — 14 000 грн (+12%);

діловод, охоронець — 13 500 грн (0%, +8%);

прибиральниця — 10 500 грн (+17%).

Навіть за умов приросту, ці зарплати залишаються суттєво нижчими за середньообласний показник.

Чому зарплати зростають: кілька факторів

Реконфігурація ринку праці через війну. Частина висококваліфікованих працівників залишила місто, що підвищило вартість праці.

Відновлення внутрішнього бізнесу. Малі та середні підприємства поступово повертаються до активної діяльності.

Попит на робітничі спеціальності. Попит на фахівців, які можуть забезпечити обслуговування, ремонт і логістику, зріс.

Актуальні поради тим, хто шукає роботу у Харкові

Орієнтуйтесь на професії з динамікою зростання. Наприклад, маркетологи, механіки, менеджери з продажу — їх зарплати зростають найшвидше.

Слідкуйте за ринком нерухомості. Рієлтор — стабільно високооплачувана професія в місті.

Не недооцінюйте робітничі спеціальності. Монтажник або автослюсар можуть отримувати більша за деяких офісних працівників.

Підвищуйте кваліфікацію. Курси з бухгалтерії, логістики або продажів можуть швидко повернутись у вигляді підвищеної зарплати.

Розглядайте віддалену роботу. У деяких сферах вона дозволяє отримувати зарплату рівня столичних фахівців.

Зазначимо, навесні 2025 року в Україні зберігається значний інтерес до дистанційної роботи. Багато компаній активно розміщують вакансії для віддалених працівників у різних галузях. При цьому деякі роботодавці пропонують заробітну плату від 50 тисяч гривень і вище за роботу з дому.

Як повідомлялось, згідно з українським законодавством, працівники мають право на доплати до їхнього окладу, що враховують складність та інтенсивність виконуваної роботи. У 2025 році існують чітко визначені правила призначення цієї додаткової оплати праці, а також встановлено її розмір. Ці норми регулюють порядок нарахування та виплати відповідних коштів працівникам.