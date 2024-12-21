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Тренд на фриланс — почему отказываются от традиционного найма

21 декабря 2024 06:35
Юлия Потапова - Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала
Юлия Потапова
Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала
Все больше людей выбирают фриланс – чем это объясняется
Сотрудники в офисе. Фото: Новини.LIVE
Юлия Потапова - Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала
Юлия Потапова
Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала

Данные аналитики Work.ua говорят сами за себя: на 71 285 вакансий приходится всего 91 079 резюме. При этом 71% компаний ощущают острый дефицит квалифицированных работников. Почему возникает такой парадокс на рынке труда?

Ситуацию объясняет основатель PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала Юлия Потапова.

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В чем популярность фриланса

Ответ кроется в смене приоритетов работников. Традиционный наем теряет привлекательность, тогда как фриланс становится все более популярным. Рассмотрим настоящий пример с рынка.

Мы недавно работали над поиском главного бухгалтера для одной компании. Вакансия была открыта уже четыре месяца, но безрезультатно. Когда мы начали общаться с кандидатами, оказалось, что большинство из них уже работает на фрилансе. Они обслуживают несколько компаний одновременно, зарабатывают в 2-3 раза больше и выбирают условия сотрудничества. Примечательно, что кандидаты отказывали даже после первого собеседования, если им не нравился подход компании к организации работы.

Попытки убедить кандидатов перейти в традиционный наем оказались тщетными. Компания не была готова предложить ни конкурентную зарплату, ни гибкий график работы. Это типичная ситуация, когда бизнес еще не адаптировался к новым реалиям рынка труда.

Почему же фриланс становится все более привлекательным вариантом для профессионалов? Рассмотрим основные причины:

Гибкость и свобода в выборе рабочего графика

Работа с 9.00 до 18.00 уже не кажется привлекательной для большинства работников, особенно молодых (поколения Y и Z). Кандидаты хотят контролировать свой график, выбирать время для работы и отдыха. Фриланс позволяет работать в любое время суток, планируя свой день по своим приоритетам.

Что это дает?

  • Возможность совмещать несколько проектов или даже отдыхать между проектами.
  • Работа с любой точки мира, без привязки к офису или городу.

Высшая оплата и отсутствие "потолка дохода"

На фрилансе нет ограничений в виде фиксированной заработной платы. Чем больше задач фрилансер берет, тем больше он зарабатывает. Для IT-специалистов, дизайнеров, копирайтеров и маркетологов это означает возможность увеличить доход в несколько раз по сравнению со стандартной зарплатой в компании.

Что это дает?

  • Вместо одного источника дохода фрилансер может работать с несколькими клиентами одновременно.
  • Зарплата зависит от количества и сложности исполненных проектов.

Возможность работать над интересными проектами

Фрилансеры могут выбирать проекты по интересам и отказываться от неинтересных задач. У компании такой возможности нет, поскольку работник обязан выполнять все поручения.

Что это дает?

  • Возможность избегать "рутинных" задач и работать над интересными, творческими проектами.
  • Постоянная возможность повышения квалификации благодаря новым вызовам.

Психологический комфорт и уменьшение уровня стресса

Фрилансеры работают в комфортной для себя обстановке обычно из дома или из любого места, где есть интернет. Это позволяет избежать поездок в общественном транспорте, офисных конфликтов и чрезмерного контроля со стороны руководства.

Что это дает?

  • Больше времени на семью, друзей, путешествия и хобби.
  • Снижение уровня стресса из-за отсутствия корпоративного контроля.

Отсутствие ограничений по месту работы

Фриланс позволяет работать с клиентами по всему миру, открывая доступ к иностранным заказчикам с более высокими ставками. Для многих специалистов Украины это реальная возможность повысить свой доход, работая на рынках США, Европы и Австралии.

Что это дает?

  • Валютный доход и возможность работы в любой стране.
  • Отсутствие привязки к конкретной локации нет необходимости жить в конкретном месте.

Почему кандидаты избегают традиционного найма?

Отсутствие гибкости в традиционных компаниях. Большинство работодателей требует от работников жесткого присутствия в офисе, фиксированного графика и выполнения рутинных задач. Многие компании до сих пор не адаптировались к новым реалиям гибкой занятости и продолжают работать по принципу "контроль эффективность".

Низкая финансовая мотивация. Зарплаты в фиксированных пределах часто не успевают по рыночным условиям и инфляции. В то же время, на фрилансе специалисты могут получать оплату в иностранной валюте (USD, EUR), которая более стабильна в условиях кризиса.

Ограничение карьерного развития. В крупных компаниях специалист часто вынужден "ждать" своего повышения, но во фрилансе этот процесс более динамичен. Фрилансеры сами выбирают более сложные проекты и могут сразу претендовать на большую оплату за свои услуги.

Что это значит для работодателей?

Если компании хотят привлечь и удержать таланты, им следует изменять подход к трудоустройству. Фриланс больше не является "экзотикой" – это новый стандарт работы для многих профессий.

Как компаниям конкурировать с фрилансом?

Предлагаю четыре варианта.

Гибкий график. Разрешите сотрудникам работать удаленно или по смешанному графику.

Прозрачный карьерный рост. Укажите работникам путь роста и способы повышения дохода в компании.

Высокая оплата труда. Конкуренция с фрилансом требует пересмотра зарплатных политик в компаниях.

Ценность сотрудников. Важно создавать среду, где сотрудники ощущают свою значимость и получают возможность влиять на результаты.

Цифры и факты о тренде на фрилансе

  • Количество фрилансеров в Украине в 2024 году выросло на 20% по сравнению с 2022 годом.
  • Около 50% молодых специалистов (до 30 лет) предпочитают фриланс вместо традиционного найма.
  • 32% компаний отмечают трудности с наймом специалистов из-за их перехода во фриланс.
  • Рынок фриланса в мире растет на 15% каждый год, что указывает на глобальную тенденцию.

Для работодателей это вызов. Необходимо изменять корпоративную культуру, зарплатные модели и подход к управлению командами. Гибкость, возможность удаленной работы и финансовая мотивация — ключевые факторы, которые могут помочь удержать специалистов в команде.

Фриланс больше не исключение из правил — это новый стандарт работы для многих специалистов в сфере IT, маркетинга, дизайна и аналитики. Кандидаты все больше отказываются от традиционного найма в интересах свободы, финансовой независимости и возможности работать с любой точки мира.

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