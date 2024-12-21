Все більше людей обирають фріланс — чим це пояснюється

Працівники в офісі. Фото: Новини.LIVE

Юлія Потапова Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу

Дані аналітики Work.ua говорять самі за себе: на 71 285 вакансій припадає лише 91 079 резюме. При цьому 71% компаній відчувають гострий дефіцит кваліфікованих працівників. Чому ж виникає такий парадокс на ринку праці?

Ситуацію пояснює фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу Юлія Потапова.

Читайте також:

В чому популярність фрілансу

Відповідь криється у зміні пріоритетів працівників. Традиційний найм втрачає привабливість, тоді як фріланс стає все популярнішим. Розглянемо реальний приклад з ринку.

Нещодавно ми працювали над пошуком головного бухгалтера для однієї компанії. Вакансія була відкрита вже чотири місяці, але безрезультатно. Коли ми почали спілкуватися з кандидатами, виявилося, що більшість з них вже працює на фрілансі. Вони обслуговують кілька компаній одночасно, заробляють у 2-3 рази більше та самі обирають умови співпраці. Показово, що кандидати відмовляли навіть після першої співбесіди, якщо їм не подобався підхід компанії до організації роботи.

Спроби переконати кандидатів перейти в традиційний найм виявилися марними. Компанія не була готова запропонувати ні конкурентну зарплату, ні гнучкий графік роботи. Це типова ситуація, коли бізнес ще не адаптувався до нових реалій ринку праці.

Чому ж фріланс стає все привабливішим варіантом для професіоналів? Розглянемо основні причини:

Гнучкість та свобода у виборі робочого графіка

Робота з 9:00 до 18:00 вже не здається привабливою для більшості працівників, особливо молодих (покоління Y та Z). Кандидати хочуть контролювати свій графік, вибирати час для роботи та відпочинку. Фріланс дозволяє працювати в будь-який час доби, плануючи свій день за власними пріоритетами.

Що воно дає?

Можливість поєднувати кілька проєктів або навіть відпочивати між проєктами.

Робота з будь-якої точки світу, без прив'язки до офісу чи міста.

Вища оплата та відсутність "стелі доходу"

На фрілансі немає обмежень у вигляді фіксованої зарплати. Чим більше завдань фрілансер бере, тим більше він заробляє. Для IT-фахівців, дизайнерів, копірайтерів та маркетологів це означає можливість збільшити дохід у кілька разів у порівнянні зі стандартною зарплатою у компанії.

Що воно дає?

Замість одного джерела доходу фрілансер може працювати з кількома клієнтами одночасно.

Зарплата залежить від кількості та складності виконаних проєктів.

Можливість працювати над цікавими проєктами

Фрілансери мають можливість обирати проєкти за інтересами та відмовлятися від нецікавих завдань. У компанії такої можливості немає, оскільки працівник зобов'язаний виконувати всі доручення.

Що воно дає?

Можливість уникати "рутинних" задач і працювати над цікавими, творчими проєктами.

Постійна можливість підвищувати кваліфікацію завдяки новим викликам.

Психологічний комфорт і зменшення рівня стресу

Фрілансери працюють у комфортній для себе обстановці, зазвичай з дому або з будь-якого місця, де є інтернет. Це дозволяє уникати поїздок у громадському транспорті, офісних конфліктів та надмірного контролю з боку керівництва.

Що воно дає?

Більше часу на родину, друзів, подорожі та хобі.

Зниження рівня стресу через відсутність корпоративного контролю.

Відсутність обмежень за місцем роботи

Фріланс дозволяє працювати з клієнтами з усього світу, відкриваючи доступ до іноземних замовників із вищими ставками. Для багатьох фахівців із України це реальна можливість підвищити свій дохід, працюючи на ринках США, Європи та Австралії.

Що воно дає?

Валютний дохід та можливість працювати у будь-якій країні.

Відсутність прив'язки до конкретної локації – немає необхідності жити в конкретному місці.

Чому кандидати уникають традиційного найму?

Відсутність гнучкості у традиційних компаніях. Більшість роботодавців вимагають від працівників жорсткої присутності в офісі, фіксованого графіка та виконання рутинних завдань. Багато компаній досі не адаптувалися до нових реалій гнучкої зайнятості та продовжують працювати за принципом "контроль — ефективність".

Низька фінансова мотивація. Зарплати у фіксованих межах часто не встигають за ринковими умовами та інфляцією. У той же час, на фрілансі фахівці можуть отримувати оплату в іноземній валюті (USD, EUR), яка є більш стабільною в умовах кризи.

Обмеження кар'єрного розвитку. У великих компаніях фахівець часто змушений "чекати" свого підвищення, але у фрілансі цей процес більш динамічний. Фрілансери самі обирають проєкти складнішого рівня та можуть одразу претендувати на більшу оплату за свої послуги.

Що це означає для роботодавців?

Якщо компанії хочуть залучити та утримати таланти, їм потрібно змінювати підхід до працевлаштування. Фріланс більше не є "екзотикою" — це новий стандарт роботи для багатьох професій.

Як компаніям конкурувати з фрілансом?

Пропоную чотири варіанти.

Гнучкий графік. Дозвольте співробітникам працювати віддалено або за змішаним графіком.

Прозоре кар'єрне зростання. Покажіть працівникам шлях зростання та способи підвищення доходу у компанії.

Висока оплата праці. Конкуренція з фрілансом потребує перегляду зарплатних політик у компаніях.

Цінність співробітників. Важливо створювати середовище, де співробітники відчувають свою значущість та отримують можливість впливати на результати.

Цифри та факти про тренд на фріланс

Кількість фрілансерів в Україні у 2024 році зросла на 20% порівняно з 2022 роком.

Близько 50% молодих фахівців (до 30 років) віддають перевагу фрілансу замість традиційного найму.

32% компаній відзначають труднощі з наймом фахівців через їх перехід у фріланс.

Ринок фрілансу у світі зростає на 15% щороку, що вказує на глобальну тенденцію.

Для роботодавців це — виклик. Потрібно змінювати корпоративну культуру, зарплатні моделі та підхід до управління командами. Гнучкість, можливість віддаленої роботи та гідна фінансова мотивація — ключові фактори, які можуть допомогти втримати фахівців у команді.

Фріланс більше не виняток із правил — це новий стандарт роботи для багатьох фахівців у сфері IT, маркетингу, дизайну та аналітики. Кандидати все більше відмовляються від традиційного найму на користь свободи, фінансової незалежності та можливості працювати з будь-якої точки світу.