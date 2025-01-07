Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рынок труда arrow Суммы впечатляют — сколько платят главам госбанков в Украине arrow

Суммы впечатляют — сколько платят главам госбанков в Украине

7 января 2025 19:06
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
ПриватБанк, Сенс Банк и Ощад — кто из глав правления имеет миллионные зарплаты
Отделение ПриватБанка на одной из улиц города. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Банковская сфера — одна из самых прибыльных не только в Украине, но и в мире. Здесь существуют отличные возможности для карьерного роста, а зарплаты руководителей государственных банков могут достигать миллионных сумм.

Эти данные опубликовали банки в своих отчётах.

Читайте также:

Так, например, заместитель председателя правления ПриватБанка в прошлом году в декабре получил зарплату в размере млн 184 тыс. грн.

При этом другие члены правления банка в декабре в среднем получили 995 тыс. грн.

В то же время Сергей Наумов, занимающий должность председателя правления "Ощадбанка", в последний месяц 2024 года тоже заработал более миллиона — 1 млн 71 тыс. грн. Сумма, наверное, была бы больше, но мужчина не получил премию.

Также все его заместители и члены правления заработали меньше своего начальника — в среднем по 824 тыс. грн.

Колега Наумова из "Сенс Банка" председатель правления Алексей Ступак в декабре наработал на сумму в 1 млн 108 тыс. грн. Также в его контракте есть пункт о выплате в неденежной форме, оценка которой составляет 114,5 тыс. грн.

"Выплаты в неденежной форме, которые включают, в частности, расходы на командировки, обучение, представительские расходы и другие выплаты в неденежной форме, которые связаны и непосредственно выходят из необходимости выполнения функций, реализацией полномочий и выполнением обязанностей члена правления", — говорится в отчете.

Украинцы начали зарабатывать больше в 2024 году

Данные Национального банка Украины (НБУ) свидетельствуют о том, что граждане страны начали зарабатывать больше, чем до полномасштабной войны с Россией. Так, реальные зарплаты в стране в III квартале 2024 года превысили уровень довоенных на 7,2%.

Ко всему, как свидетельствуют косвенные показатели, уровень зарплат сохранил положительные динамику и IV квартале прошлого года.

Ранее мы писали, что граждане, которые работают в государственных органах, имеют гораздо большие зарплаты, чем у рядовых украинцев. Например, работник Государственной аудиторской службы в 2024 году получал, в среднем, 266.4 тыс. грн, тогда как минимальная зарплата по стране составляет 8 тыс.

Также напомним, что правоохранителям в Украине в среднем платят от 18 тыс. грн до 35 тыс. Размер зарплаты зависит от занимаемой должности.

ПриватБанк Ощадбанк деньги банки доходы зарплата

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:42 Зеленский подписал закон о международных перевозках автобусами

19:36 Страны Европы осудили действия Газпрома по Приднестровью

19:20 В Николаеве мужчина бросил страйкбольную гранату в кафе — видео

19:11 В Украине хотят отменить Жилищный кодекс — что может измениться

19:06 Суммы впечатляют — сколько платят главам госбанков в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:53 В Одессе будут судить замглавы облсовета — в чем подозревают

18:51 В Киеве нардепу Шевченко продлили меру пресечения

18:51 Цукерберг сообщил об изменениях на своих социальных платформах

18:42 Киевский чиновник нанес ущерб на ремонте вентиляции — детали

18:24 Никонов рассказал, построят ли в Украине аналог Бурдж Халифа

19:42 Зеленский подписал закон о международных перевозках автобусами

19:36 Страны Европы осудили действия Газпрома по Приднестровью

19:20 В Николаеве мужчина бросил страйкбольную гранату в кафе — видео

19:11 В Украине хотят отменить Жилищный кодекс — что может измениться

19:06 Суммы впечатляют — сколько платят главам госбанков в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:53 В Одессе будут судить замглавы облсовета — в чем подозревают

18:51 В Киеве нардепу Шевченко продлили меру пресечения

18:51 Цукерберг сообщил об изменениях на своих социальных платформах

18:42 Киевский чиновник нанес ущерб на ремонте вентиляции — детали

18:24 Никонов рассказал, построят ли в Украине аналог Бурдж Халифа

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году