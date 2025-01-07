ПриватБанк, Сенс Банк и Ощад — кто из глав правления имеет миллионные зарплаты

Отделение ПриватБанка на одной из улиц города. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Банковская сфера — одна из самых прибыльных не только в Украине, но и в мире. Здесь существуют отличные возможности для карьерного роста, а зарплаты руководителей государственных банков могут достигать миллионных сумм.

Эти данные опубликовали банки в своих отчётах.

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Так, например, заместитель председателя правления ПриватБанка в прошлом году в декабре получил зарплату в размере млн 184 тыс. грн.

При этом другие члены правления банка в декабре в среднем получили 995 тыс. грн.

В то же время Сергей Наумов, занимающий должность председателя правления "Ощадбанка", в последний месяц 2024 года тоже заработал более миллиона — 1 млн 71 тыс. грн. Сумма, наверное, была бы больше, но мужчина не получил премию.

Также все его заместители и члены правления заработали меньше своего начальника — в среднем по 824 тыс. грн.

Колега Наумова из "Сенс Банка" председатель правления Алексей Ступак в декабре наработал на сумму в 1 млн 108 тыс. грн. Также в его контракте есть пункт о выплате в неденежной форме, оценка которой составляет 114,5 тыс. грн.

"Выплаты в неденежной форме, которые включают, в частности, расходы на командировки, обучение, представительские расходы и другие выплаты в неденежной форме, которые связаны и непосредственно выходят из необходимости выполнения функций, реализацией полномочий и выполнением обязанностей члена правления", — говорится в отчете.

Украинцы начали зарабатывать больше в 2024 году

Данные Национального банка Украины (НБУ) свидетельствуют о том, что граждане страны начали зарабатывать больше, чем до полномасштабной войны с Россией. Так, реальные зарплаты в стране в III квартале 2024 года превысили уровень довоенных на 7,2%.

Ко всему, как свидетельствуют косвенные показатели, уровень зарплат сохранил положительные динамику и IV квартале прошлого года.

Ранее мы писали, что граждане, которые работают в государственных органах, имеют гораздо большие зарплаты, чем у рядовых украинцев. Например, работник Государственной аудиторской службы в 2024 году получал, в среднем, 266.4 тыс. грн, тогда как минимальная зарплата по стране составляет 8 тыс.

Также напомним, что правоохранителям в Украине в среднем платят от 18 тыс. грн до 35 тыс. Размер зарплаты зависит от занимаемой должности.