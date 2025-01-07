ПриватБанк, Сенс Банк та Ощад — хто з голів правління має мільйонні зарплати

Відділення ПриватБанку на одній із вулиць міста. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Банківська сфера — одна із найприбутковіших не тільки в Україні, а й у світі. Тут існують чудові можливості для кар'єрного зростання, а зарплати керівників державних банків можуть сягати мільйонних сум.

Ці дані опублікували банки у своїх звітах.

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Так, наприклад, заступник голови правління ПриватБанку торік у грудні отримав зарплату у розмірі млн 184 тис. грн.

При цьому інші члени правління банку у грудні у середньому отримали 995 тис. грн.

Водночас Сергій Наумов, який займає посаду голови правління "Ощадбанку", в останній місяць 2024 року теж заробив понад мільйон — 1 млн 71 тис. грн..

Також всі його заступники та члени правління заробили менше за свого начальника — у середньому по 824 тис. грн.

Колега Наумова із "Сенс Банку" голова правління Олексій Ступак у грудні напрацював на суму в 1 млн 108 тис. грн. Також у його контракті є пункт про виплату в негрошовій формі, оцінка якої складає 114,5 тис. грн.

"Виплати у негрошовій формі, які включають, зокрема, витрати на відрядження, навчання, представницькі витрати та інші виплати в негрошовій формі, які пов’язані та безпосередньо виходять із необхідності виконання функцій, реалізацією повноважень та виконанням обов’язків члена правління", – йдеться у звіті.

Українці почали заробляти більше у 2024 році

Дані Національного банку України (НБУ) свідчать про те, що громадяни країни почали заробляти більше, ніж до повномасштабної війни з Росією. Так, реальні зарплати в країні у ІІІ кварталі 2024 року перевищили рівень довоєнних на 7,2%.

До всього, як свідчать непрямі показники, рівень зарплат зберіг позитивну динаміку й у IV кварталі минулого року.

Раніше ми писали, що громадяни, які працюють у державних органах, мають набагато більші зарплати, ніж у пересічних українців. Наприклад, працівник Державної аудиторської служби у 2024 році отримував, у середньому, 266.4 тис. грн, тоді як мінімальна зарплата по країні становить 8 тис.

Також нагадаємо, що правоохоронцям в Україні у середньому платять від 18 тис. грн до 35 тис. Розмір зарплати залежить від займаної посади.