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Искать работу в Украине через LinkedIn — разбираемся в деталях

18 марта 2025 06:32
Юлия Потапова - Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала
Юлия Потапова
Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала
LinkedIn — как эффективно использовать платформу
Поиск работы в Украине через LinkedIn. Инфографика: Новини.LIVE
Юлия Потапова - Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала
Юлия Потапова
Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала

Знаете ли вы, что более 5,5 миллиона украинцев зарегистрированы в LinkedIn по состоянию на сентябрь 2024 года? Это около 12,8% населения страны, причем самыми активными являются профессионалы в возрасте 25-34 года. Рынок труда в Украине стремительно меняется, и классические методы поиска работы уже не так эффективны. По данным исследований, 95% рекрутеров активно используют LinkedIn для поиска кандидатов. Если раньше эта платформа была популярна преимущественно в IT-сфере, то сейчас она стала незаменимым инструментом для профессионалов в разных отраслях. Попробуем разобраться, как максимально эффективно использовать эту платформу.

Почему LinkedIn так важен для поиска работы?

1. Видимость для рекрутеров и работодателей

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Я уже упомянула, что по статистике, 95% рекрутеров постоянно используют LinkedIn для поиска кандидатов. Многие вакансии даже не публикуются на job-сайтах, а закрываются через прямой поиск талантов. Ваш профиль работает на вас 24/7, даже когда вы не в активном поиске работы.

2. Работающий нетворкинг

LinkedIn - это мощная сеть, объединяющая более 875 миллионов пользователей в более чем 200 странах. В Украине много вакансий закрывается через рекомендации, и расширенная сеть контактов существенно увеличивает ваши шансы.

3. Прямой доступ к работодателям

LinkedIn объединяет более 58 миллионов компаний по всему миру. Вы можете напрямую общаться с HR-менеджерами, подписываться на компании мечты и настраивать автоматический поиск релевантных вакансий.

4. Развитие личного бренда

Регулярные публикации, участие в профессиональных обсуждениях и группах делают вас более заметным для потенциальных работодателей. Эффективно работает комбинация еженедельных публикаций и активного участия в профессиональных сообществах.

5. Актуальные вакансии и рекомендации

LinkedIn использует сложные алгоритмы для подбора вакансий, соответствующих вашему опыту и навыкам. Также платформа показывает, кто из ваших контактов работает в интересующих вас компаниях.

Как правильно оформить профиль в LinkedIn, чтобы вас заметили?

1. Сделайте профессиональное фото

Профиль с фото получает в 14 раз больше просмотров. Выберите качественное изображение, где вы выглядите профессионально и открыто.

2. Пропишите заголовок

Это не просто название вашей текущей должности. Используйте ключевые слова, которые помогут вас найти. Например, вместо "Менеджер" лучше написать "Sales Manager | B2B | IT Sales".

3. Опишите опыт и достижения

Не просто перечисляйте компании, в которых работали, а указывайте конкретные результаты вашей работы. Используйте цифры и факты — "увеличил продажи на 30%", "запустил новый проект, который привлек 50 клиентов".

4. Добавьте навыки и сертификаты

LinkedIn позволяет отмечать ключевые навыки, которые могут подтвердить ваши коллеги. Это повышает шансы быть найденным рекрутерами.

Добавьте рекомендации от ваших прошлых работодателей. Это значительно повысит ваш профиль и доверие к вам как специалисту.

5. Будьте активными

Добавляйте новые контакты, участвуйте в дискуссиях, публикуйте посты. Активный пользователь LinkedIn имеет больше шансов получить предложение о работе.

LinkedIn в Украине стремительно развивается, и по прогнозам к 2028 году количество пользователей в мире вырастет на 22,3%, достигнув 942,84 миллиона. Если вы хотите быть заметными для ведущих компаний, стоит инвестировать время в создание и развитие своего профиля. Вот конкретный план действий на следующий месяц:

  • выделите 30 минут ежедневно на обновление профиля в течение следующей недели;
  • поставьте цель сделать минимум 2 профессиональные публикации в месяц;
  • присоединяйтесь к 3-5 релевантным профессиональным группам в вашей отрасли;
  • нетворкинг, активное присутствие в профессиональных обсуждениях и грамотная самопрезентация помогут вам найти работу быстрее и эффективнее.

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