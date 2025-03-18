LinkedIn — як ефективно використовувати платформу

Пошук роботи в Україні через LinkedIn. Інфографіка: Новини.LIVE

Юлія Потапова Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу

Чи знаєте ви, що понад 5,5 мільйонів українців зареєстровані в LinkedIn станом на вересень 2024 року? Це близько 12,8% населення країни, причому найактивнішими є професіонали віком 25-34 роки. Ринок праці в Україні стрімко змінюється, і класичні методи пошуку роботи вже не такі ефективні. За даними досліджень, 95% рекрутерів активно використовують LinkedIn для пошуку кандидатів. Якщо раніше ця платформа була популярна переважно в IT-сфері, то зараз вона стала незамінним інструментом для професіоналів у різних галузях. Спробуємо розібратися, як максимально ефективно використовувати цю платформу.

Чому LinkedIn такий важливий для пошуку роботи?

1. Видимість для рекрутерів та роботодавців

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Я вже згадала, що за статистикою, 95% рекрутерів постійно використовують LinkedIn для пошуку кандидатів. Багато вакансій навіть не публікуються на job-сайтах, а закриваються через прямий пошук талантів. Ваш профіль працює на вас 24/7, навіть коли ви не в активному пошуку роботи.

2. Нетворкінг, що працює

LinkedIn – це потужна мережа, що об'єднує понад 875 мільйонів користувачів у більш ніж 200 країнах. В Україні багато вакансій закривається через рекомендації, і розширена мережа контактів суттєво збільшує ваші шанси.

3. Прямий доступ до роботодавців

LinkedIn об'єднує понад 58 мільйонів компаній по всьому світу. Ви можете напряму спілкуватися з HR-менеджерами, підписуватися на компанії мрії та налаштовувати автоматичний пошук релевантних вакансій.

4. Розвиток особистого бренду

Регулярні публікації, участь у професійних обговореннях та групах роблять вас помітнішим для потенційних роботодавців. Найефективніше працює комбінація щотижневих публікацій та активної участі в професійних спільнотах.

5. Актуальні вакансії та рекомендації

LinkedIn використовує складні алгоритми для підбору вакансій, що відповідають вашому досвіду та навичкам. Також платформа показує, хто з ваших контактів працює в компаніях, що вас цікавлять.

Як правильно оформити профіль у LinkedIn, щоб вас помітили?

1. Зробіть професійне фото

Профіль із фото отримує в 14 разів більше переглядів. Оберіть якісне зображення, де ви виглядаєте професійно та відкрито.

2. Пропишіть заголовок

Це не просто назва вашої поточної посади. Використовуйте ключові слова, які допоможуть вас знайти. Наприклад, замість "Менеджер" краще написати "Sales Manager | B2B | IT Sales".

3. Опишіть досвід та досягнення

Не просто перелічуйте компанії, в яких працювали, а вказуйте конкретні результати вашої роботи. Використовуйте цифри та факти — "збільшив продажі на 30%", "запустив новий проєкт, що залучив 50 клієнтів".

4. Додайте навички та сертифікати

LinkedIn дозволяє відзначати ключові навички, що можуть підтвердити ваші колеги. Це підвищує шанси бути знайденим рекрутерами.

Додайте рекомендації від ваших минулих роботодавців. Це значно підвищить ваш профіль та довіру до вас як фахівця.

5. Будьте активними

Додавайте нові контакти, беріть участь у дискусіях, публікуйте пости. Активний користувач LinkedIn має більше шансів отримати пропозицію про роботу.

LinkedIn в Україні стрімко розвивається, і за прогнозами до 2028 року кількість користувачів у світі зросте на 22,3%, досягнувши 942,84 мільйона. Якщо ви прагнете бути помітними для провідних компаній, варто інвестувати час у створення та розвиток свого профілю. Ось конкретний план дій на наступний місяць: