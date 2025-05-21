Почему женщины реже занимают руководящие должности — причины

Женщины в СЕО. Инфографика Новини.LIVE.

Почему среди СЕО до сих пор так мало женщин? Потому что путь к руководящей роли начинается не с MBA, а с детства. Девушек редко поощряют мечтать о больших амбициях. Вместо этого роль хранительницы, мамы, жены. Карьера? Она где-то на втором плане.

Если с детства не говорить, что лидерство — это нормально, амбиции — это не стыдно, а деньги — это сила, то женщина вырастает с ограниченным сценарием. И даже имея все права, она останавливается еще до первого карьерного шага.

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Воспитание формирует лидерство еще в детстве

Женщины в Украине чаще заканчивают вузы и демонстрируют высокие результаты. Но в бизнесе эти показатели не трансформируются в лидерство. Почему? Потому что им до сих пор говорят: семья — это главное, руководство — не для тебя.

Война стала неожиданным поворотом. Когда мужчины ушли на фронт, многие женщины получили шанс и справились. Они принимали решения, вели команды, выдерживали кризис. Этот опыт показал: они могут больше. И имеют право остаться в руководстве не как исключение, а как норма.

Совместить карьеру и материнство — реально

Общество навязывает выбор: или дети, или успех. Но баланс возможен. Ключ — в поддержке: дома, на работе, в политике. Когда обязанности в семье распределены, у женщины есть пространство не только для маникюра, а для сна, тишины, решений.

Многие украинки уже стали главными кормилицами семей. Мужчины взяли на себя уход. Это не исключение, а новая реальность. Она работает — если позволить ей быть.

Бизнес должен изменить условия игры

Инклюзивность — это не мода, а выживание. Компании могут помочь: офисы с детсадами, компенсация няни, гибкий график, карьерные треки. Это не расходы, а инвестиции. Потому что потерять профессионалку — дороже.

Менторство, коучинг, поддержка — это не "плюшки", а основа роста. Когда женщина имеет пример и наставника, она не боится двигаться дальше. А когда еще и сообщество поддерживает, появляется сила.

"Дівчата" поддерживают изменения

ОО "Дівчата" помогает женщинам искать новую траекторию — сменить профессию, открыть бизнес, поверить в себя. Программы включают коучинг, менторство, консультации. Но главное — опыт сообщества, где лидерство — это привычное, а не исключительное.

Решительность — первый шаг к вершине

Женское лидерство — это не тренд. Это ресурс, который до сих пор не раскрыт. Чтобы его реализовать, нужна система: поддержка семьи, бизнеса, государства. Но все начинается с внутреннего "я могу".

Быть СЕО — это не только о должности. Это о внутренней силе. И она уже есть. Стоит только сделать шаг.