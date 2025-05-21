Чому жінки рідше обіймають керівні посади — причини

Жінки в СЕО. Інфографіка Новини.LIVE

Чому серед СЕО досі так мало жінок? Бо шлях до керівної ролі починається не з MBA, а з дитинства. Дівчат рідко заохочують мріяти про великі амбіції. Натомість роль берегині, мами, дружини. Кар’єра? Вона десь на другому плані.

Якщо змалку не говорити, що лідерство — це нормально, амбіції — це не соромно, а гроші — це сила, то жінка виростає з обмеженим сценарієм. І навіть маючи всі права, вона зупиняється ще до першого кар’єрного кроку.

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Виховання формує лідерство ще в дитинстві

Жінки в Україні частіше закінчують виші й демонструють високі результати. Але в бізнесі ці показники не трансформуються в лідерство. Чому? Бо їм досі кажуть: сім’я — це головне, керівництво — не для тебе.

Війна стала несподіваним поворотом. Коли чоловіки пішли на фронт, багато жінок отримали шанс і впоралися. Вони ухвалювали рішення, вели команди, витримували кризу. Цей досвід показав: вони можуть більше. І мають право залишитись у керівництві не як виняток, а як норма.

Поєднати кар’єру та материнство — реально

Суспільство нав’язує вибір: або діти, або успіх. Але баланс можливий. Ключ — у підтримці: вдома, на роботі, у політиці. Коли обов’язки в родині розподілені, жінка має простір не лише для манікюру, а для сну, тиші, рішень.

Багато українок уже стали головними годувальницями сімей. Чоловіки взяли на себе догляд. Це не виняток, а нова реальність. Вона працює — якщо дозволити їй бути.

Бізнес має змінити умови гри

Інклюзивність — це не мода, а виживання. Компанії можуть допомогти: офіси з дитсадками, компенсація няні, гнучкий графік, кар’єрні треки. Це не витрати, а інвестиції. Бо втратити професіоналку — дорожче.

Менторство, коучинг, підтримка — це не "плюшки", а основа зростання. Коли жінка має приклад і наставника, вона не боїться рухатися далі. А коли ще й спільнота підтримує, з’являється сила.

"Дівчата" підтримують зміни

ГО "Дівчата" допомагає жінкам шукати нову траєкторію — змінити професію, відкрити бізнес, повірити в себе. Програми включають коучинг, менторство, консультації. Але головне — досвід спільноти, де лідерство — це звичне, а не виняткове.

Рішучість — перший крок до вершини

Жіноче лідерство — це не тренд. Це ресурс, який досі не розкрито. Щоб його реалізувати, потрібна система: підтримка сім’ї, бізнесу, держави. Але все починається з внутрішнього "я можу".

Бути СЕО — це не лише про посаду. Це про внутрішню силу. І вона вже є. Варто лише зробити крок.