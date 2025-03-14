Где самая большая зарплата в Украине в марте 2025 года: анализ по городам

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский рынок труда демонстрирует устойчивый рост, даже несмотря на вызовы военного времени. Средняя зарплата в Украине по состоянию на март 2025 года достигла 23 500 грн, что на 18% больше, чем в марте прошлого года. Эта положительная динамика свидетельствует о постепенном восстановлении экономики и адаптации бизнеса к новым реалиям.

По данным портала Work.ua, лидером по уровню средней зарплаты является столица — Киев, где этот показатель составляет 27 500 грн. Однако, стоит учитывать, что стоимость жизни в Киеве также выше, чем в других регионах.

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Кроме того, значительное влияние на столичный рынок труда имеет дистанционная работа, где средний уровень оплаты труда достигает 30 000 грн. Это создает определенный дисбаланс, ведь не все профессии могут быть переведены на дистанционный формат.

Львов и западные регионы — новые центры экономического роста

На втором месте по уровню средней зарплаты оказался Львов с показателем 25 000 грн. Это свидетельствует об активном развитии IT-сектора и других отраслей экономики в западном регионе. Ужгород также демонстрирует высокие показатели — 23 900 грн, что можно объяснить его географическим расположением и близостью к границе с ЕС.

Другие западные города, такие как Черновцы и Ивано-Франковск, также показывают стабильный рост уровня заработной платы, где средняя зарплата составляет 22 500 грн. Таким образом западный регион Украины становится все более привлекательным для квалифицированных специалистов.

Восток и центр — региональные различия

Днепр, как крупный промышленный центр, занимает четвертое место с показателем 23 000 грн. Одесса, несмотря на свою туристическую привлекательность, имеет такой же уровень средней зарплаты, как и Черновцы и Ивано-Франковск — 22 500 грн.

Харьков, который до войны был одним из крупнейших экономических центров, сейчас переживает сложные времена. Средняя зарплата в городе составляет 21 000 грн. Такой же уровень заработной платы наблюдается в Тернополе и Ровно.

Центральные города, такие как Черкассы и Хмельницкий, демонстрируют средние показатели — 20 100 грн и 20 500 грн соответственно. Винница, Житомир, Луцк, Николаев, Полтава и Херсон имеют одинаковый уровень средней зарплаты — 20 000 грн.

Юг и восток — регионы с более низким уровнем доходов

В Запорожье, которое также является крупным промышленным центром, средняя зарплата на уровне 19 500 грн. В Чернигове — 19 000 грн, Кропивницком — 18 500 грн, Кривом Роге — 18 000 грн.

Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Сумах — 17 500 грн.

Напомним, в Украине вводится надбавка к зарплате для работников, владеющих английским языком. Доплата будет составлять 10% от должностного оклада, но получить ее смогут не все. Надбавка будет доступна только для определенных категорий работников, которые соответствуют установленным критериям.

Как сообщалось, некоторые работники получают почасовую оплату труда. Расчет их заработной платы имеет свои особенности, в частности, относительно минимальной базы ЕСВ. В 2025 году действуют новые правила, которые важно знать как работникам, так и работодателям.