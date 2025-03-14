Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рынок труда arrow Средняя зарплата в Украине — в каких городах платят больше arrow

Средняя зарплата в Украине — в каких городах платят больше

14 марта 2025 08:15
Катерина Балаева - редактор
Где самая большая зарплата в Украине в марте 2025 года: анализ по городам
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Катерина Балаева - редактор

Украинский рынок труда демонстрирует устойчивый рост, даже несмотря на вызовы военного времени. Средняя зарплата в Украине по состоянию на март 2025 года достигла 23 500 грн, что на 18% больше, чем в марте прошлого года. Эта положительная динамика свидетельствует о постепенном восстановлении экономики и адаптации бизнеса к новым реалиям.

По данным портала Work.ua, лидером по уровню средней зарплаты является столица — Киев, где этот показатель составляет 27 500 грн. Однако, стоит учитывать, что стоимость жизни в Киеве также выше, чем в других регионах.

Читайте также:

Кроме того, значительное влияние на столичный рынок труда имеет дистанционная работа, где средний уровень оплаты труда достигает 30 000 грн. Это создает определенный дисбаланс, ведь не все профессии могут быть переведены на дистанционный формат.

Львов и западные регионы — новые центры экономического роста

На втором месте по уровню средней зарплаты оказался Львов с показателем 25 000 грн. Это свидетельствует об активном развитии IT-сектора и других отраслей экономики в западном регионе. Ужгород также демонстрирует высокие показатели — 23 900 грн, что можно объяснить его географическим расположением и близостью к границе с ЕС.

Другие западные города, такие как Черновцы и Ивано-Франковск, также показывают стабильный рост уровня заработной платы, где средняя зарплата составляет 22 500 грн. Таким образом западный регион Украины становится все более привлекательным для квалифицированных специалистов.

Восток и центр — региональные различия

Днепр, как крупный промышленный центр, занимает четвертое место с показателем 23 000 грн. Одесса, несмотря на свою туристическую привлекательность, имеет такой же уровень средней зарплаты, как и Черновцы и Ивано-Франковск — 22 500 грн.

Харьков, который до войны был одним из крупнейших экономических центров, сейчас переживает сложные времена. Средняя зарплата в городе составляет 21 000 грн. Такой же уровень заработной платы наблюдается в Тернополе и Ровно.

Центральные города, такие как Черкассы и Хмельницкий, демонстрируют средние показатели — 20 100 грн и 20 500 грн соответственно. Винница, Житомир, Луцк, Николаев, Полтава и Херсон имеют одинаковый уровень средней зарплаты — 20 000 грн.

Юг и восток — регионы с более низким уровнем доходов

В Запорожье, которое также является крупным промышленным центром, средняя зарплата на уровне 19 500 грн. В Чернигове — 19 000 грн, Кропивницком — 18 500 грн, Кривом Роге — 18 000 грн.

Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Сумах — 17 500 грн.

Напомним, в Украине вводится надбавка к зарплате для работников, владеющих английским языком. Доплата будет составлять 10% от должностного оклада, но получить ее смогут не все. Надбавка будет доступна только для определенных категорий работников, которые соответствуют установленным критериям.

Как сообщалось, некоторые работники получают почасовую оплату труда. Расчет их заработной платы имеет свои особенности, в частности, относительно минимальной базы ЕСВ. В 2025 году действуют новые правила, которые важно знать как работникам, так и работодателям.

зарплаты работа деньги Украина зарплата

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:45 Штрафы и конфискация — какие проблемы с валютой бывают на границе

Text

08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

08:40 Масштабные атаки врага — где ВСУ держат активную оборону

08:29 День украинского добровольца — как и когда возник праздник

08:29 Вручение повестки на улице — на что украинцам обращать внимание

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:21 Сырский обратился к воинам ВСУ в День добровольца

08:15 Средняя зарплата в Украине — в каких городах платят больше

08:03 На Харьковщине оккупанты атаковали БпЛА по больнице

Text

08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

08:00 Помощь людям с инвалидностью — кто получит по 11 тыс. грн

08:45 Штрафы и конфискация — какие проблемы с валютой бывают на границе

08:40 Масштабные атаки врага — где ВСУ держат активную оборону

08:29 День украинского добровольца — как и когда возник праздник

08:29 Вручение повестки на улице — на что украинцам обращать внимание

08:21 Сырский обратился к воинам ВСУ в День добровольца

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:15 Средняя зарплата в Украине — в каких городах платят больше

08:03 На Харьковщине оккупанты атаковали БпЛА по больнице

08:00 Помощь людям с инвалидностью — кто получит по 11 тыс. грн

07:53 РФ создает условия для оправдания агрессии против НАТО — ISW

07:48 ТОП-5 жен украинских футболистов, покоривших всех

06:40 В Украине новые тарифы на медь — где лучше сдавать лом в марте

13 марта 2025

19:49 Черешня за тысячу гривен, какие еще цены на одесском Новом базаре

18:57 "Путину выгодно перемирие" — согласится ли РФ остановить войну

06:40 Новые цены на черный металл — где дают больше за лом

06:32 Надежность продуктового фронта — проблемы аграриев Одесчины

05:45 Военный РФ рассказал о зарплатах за контракт

12 марта 2025

18:15 Буковель весной — какие цены на самом популярном курорте Украины

13:50 Самые заветные мечты бойцов "Айдара" — о чем думают военные

12:00 В Украине изменился курс доллара — в каких банках выгоднее обмен

11:30 Разница удивит — сколько стоит жизнь в городах Украины и ЕС

Text

08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

Text

08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
Text

21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

Text

18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

Text

17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
Text

19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

Text

18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

07:23 Въезд в ЕС только за деньги — что изменится для украинцев в 2025

4 марта 2025

16:05 Без права на обмен — у кого могут конфисковать доллары

1 марта 2025

02:30 Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 марта

6 марта 2025

13:53 Пакет помощи на 20 млрд евро — часть стран ЕС выступила против

1 марта 2025

13:25 Салат с курицей "Леди" — сытный и одновременно легкий

17:56 Участники Нацотбора на Евровидение сбежали из Украины, — СМИ

7 марта 2025

08:50 Тариф на газ с 1 апреля — кто заплатит дополнительно 900 грн

5 марта 2025

08:50 Украинцам озвучили тарифы на свет и газ с 1 мая