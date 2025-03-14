Де найбільша зарплата в Україні в березні 2025 року: аналіз по містах

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український ринок праці демонструє стійке зростання, навіть попри виклики воєнного часу. Середня зарплата в Україні станом на березень 2025 року сягнула 23 500 грн, що на 18% більше, ніж у березні минулого року. Ця позитивна динаміка свідчить про поступове відновлення економіки та адаптацію бізнесу до нових реалій.

За даними порталу Work.ua, лідером за рівнем середньої зарплати є столиця — Київ, де цей показник становить 27 500 грн. Проте, варто враховувати, що вартість життя в Києві також вища, ніж в інших регіонах.

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Крім того, значний вплив на столичний ринок праці має дистанційна робота, де середній рівень оплати праці сягає 30 000 грн. Це створює певний дисбаланс, адже не всі професії можуть бути переведені на дистанційний формат.

Львів та західні регіони — нові центри економічного зростання

На другому місці за рівнем середньої зарплати опинився Львів з показником 25 000 грн. Це свідчить про активний розвиток IT-сектору та інших галузей економіки в західному регіоні. Ужгород також демонструє високі показники — 23 900 грн, що можна пояснити його географічним розташуванням та близькістю до кордону з ЄС.

Інші західні міста, такі як Чернівці та Івано-Франківськ, також показують стабільне зростання рівня заробітної плати, де середня зарплата становить 22 500 грн. Таким чином західний регіон України стає все більш привабливим для кваліфікованих фахівців.

Схід та центр — регіональні відмінності

Дніпро, як великий промисловий центр, посідає четверте місце з показником 23 000 грн. Одеса, попри свою туристичну привабливість, має такий же рівень середньої зарплати, як і Чернівці та Івано-Франківськ — 22 500 грн.

Харків, який до війни був одним з найбільших економічних центрів, зараз переживає складні часи. Середня зарплата в місті становить 21 000 грн. Такий же рівень заробітної плати спостерігається в Тернополі та Рівному.

Центральні міста, такі як Черкаси та Хмельницький, демонструють середні показники — 20 100 грн та 20 500 грн відповідно. Вінниця, Житомир, Луцьк, Миколаїв, Полтава та Херсон мають однаковий рівень середньої зарплати — 20 000 грн.

Південь та схід — регіони з нижчим рівнем доходів

У Запоріжжі, яке також є великим промисловим центром, середня зарплата становить 19 500 грн. У Чернігові — 19 000 грн, Кропивницькому — 18 500 грн, Кривому Розі — 18 000 грн.

Найнижчий рівень середньої зарплати зафіксовано в Сумах — 17 500 грн.

Нагадаємо, в Україні запроваджується надбавка до зарплати для працівників, які володіють англійською мовою. Доплата складатиме 10% від посадового окладу, але отримати її зможуть не всі. Надбавка буде доступна лише для певних категорій працівників, які відповідають встановленим критеріям.

Як повідомлялось, деякі працівники отримують погодинну оплату праці. Розрахунок їхньої заробітної плати має свої особливості, зокрема, щодо мінімальної бази ЄСВ. У 2025 році діють нові правила, які важливо знати як працівникам, так і роботодавцям.