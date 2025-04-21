Зарплата в Тернополе — сколько в среднем платят в апреле 2025 года

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В своей культовой песне участники легендарной украинской рок-группы "Братья Гадюкины" пели, что Тернополь — "файне місто". И хотя песня совсем не об этом, но город на Западе Украины действительно играет важную роль в экономической сфере региона.

Так, как свидетельствуют данные портала Work.ua, уровень средней зарплаты в Тернополе в апреле 2025 года составляет 21, 5 тыс. грн — это на 23% больше, чем в прошлом году. Эта информация была получена после анализа 3 241 вакансии, размещенной на портале.

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Кто в Тернополе зарабатывает больше всего

Среди самых высокооплачиваемых:

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водители-международники — 52,5 тыс. грн;

торговые представители — 34 тыс. грн;

диспетчеры — 33,5 тыс. грн;

автослесари — 33 тыс. грн;

монтажники — 32,5 тыс. грн;

сварщики — 30 тыс. грн;

курьеры с авто — 30 тыс. грн;

логисты — 30 тыс. грн;

главные бухгалтеры — 30 тыс. грн;

менеджеры по продажам — 28, 8 тыс. грн;

управляющие магазинами — 26, 8 тыс. грн;

сушисты — 25 тыс. грн;

слесари — 25 тыс. грн;

экспедиторы — 25 тыс. грн;

рекрутеры — 25 тыс. грн;

электрики — 25 тыс. грн.

Самые низкие зарплаты в Тернополе

Самые низкие выплаты в Тернополе получают:

администраторы магазинов — 18, 5 тыс. грн;

операторы почтового отделения — 18,3 тыс. грн;

ассистенты стоматологов — 18 тыс. грн;

официанты — 17, 5 тыс. грн;

кассиры — 17 тыс. грн;

офис-менеджеры — 16, 5 тыс. грн;

директора филиалов — 16 тыс. грн;

кондитеры — 16 тыс. грн.

Что будет с зарплатами в 2025 году

Большинство украинских предприятий в течение 2025 года ожидают, что вырастут расходы на зарплату работникам. Так, Национальный банк в своем отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" за I квартал 2025 года опросил респондентов и установил, что самые высокие ожидания — среди предприятий перерабатывающей промышленности.

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Ранее мы рассказывали, что украинцам продолжают предлагать дистанционную работу. Работая дома, а не в офисе, можно зарабатывать от 50 тыс. грн.

Также напомним, что топ-чиновники в Национальной акционерной компании "Нафтогаз" зарабатывают значительно больше рядового украинца. Так, временно исполняющий обязанности председателя правления компании Роман Чумак в прошлом году ежемесячно получал более 1 млн грн.

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