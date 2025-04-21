Зарплата у Тернополі — скільки у середньому платять у квітні 2025 року

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У своїй культовій пісні учасники легендарного українського рок-гурту "Брати Гадюкіни" співали, що Тернопіль — "файне місто". І хоч пісня зовсім не про це, та місто на Заході України дійсно відіграє важливу роль в економічній сфері регіону.

Так, як свідчать дані порталу Work.ua, рівень середньої зарплати в Тернополі у квітні 2025 року становить 21, 5 тис. грн — це на 23% більше, ніж торік. Ця інформація була отримана після аналізу 3 241 вакансії, розміщених на порталі.

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Хто у Тернополі заробляє найбільше

Серед найбільш високооплачуваних:

водії-міжнародники — 52,5 тис. грн;

торгові представники — 34 тис. грн;

диспетчери — 33,5 тис. грн;

автослюсарі — 33 тис. грн;

монтажники — 32,5 тис. грн;

зварювальники — 30 тис. грн;

кур'єри з авто — 30 тис. грн;

логісти — 30 тис. грн;

головні бухгалтери — 30 тис. грн;

менеджери з продажу — 28, 8 тис. грн;

керуючі магазинами — 26, 8 тис. грн;

сушисти — 25 тис. грн;

слюсарі — 25 тис. грн;

експедитори — 25 тис. грн;

рекрутери — 25 тис. грн;

електрики — 25 тис. грн.

Найнижчі зарплати у Тернополі

Найнижчі виплати у Тернополі мають:

адміністратори магазинів — 18, 5 тис. грн;

оператори поштового відділення — 18,3 тис. грн;

асистенти стоматологів — 18 тис. грн;

офіціанти — 17, 5 тис. грн;

касири — 17 тис. грн;

офіс-менеджери — 16, 5 тис. грн;

директори філій — 16 тис. грн;

кондитери — 16 тис. грн.

Що буде із зарплатами у 2025 році

Більшість українських підприємств впродовж 2025 року очікує, що зростуть витрати на зарплату працівникам. Так, Національний банк у своєму звіті "Ділові очікування підприємств України" за I квартал 2025 року опитав респондентів та встановив, що найвищі очікування — серед підприємств переробної промисловості.

Раніше ми розповідали, що українцям продовжують пропонувати дистанційну роботу. Працюючи вдома, а не в офісі, можна заробляти від 50 тис. грн.

Також нагадаємо, що топпосадовці у Національній акціонерній компанії "Нафтогаз" заробляють значно більше за пересічного українця. Так, тимчасовий виконувач обов'язків голови правління компанії Роман Чумак торік щомісяця отримував понад 1 млн грн.