Средняя зарплата во Львове — сколько предлагают в августе и кому готовы платить больше

Средняя зарплата во Львове — что произошло на рынке в августе
Уровень средней зарплаты в разных регионах Украины может существенно отличаться. В городах, где спрос на специалистов больше, работодатели предлагают лучшие условия, чтобы привлечь специалистов с опытом. Средняя зарплата в Украине в июле 2025 года составляет 25 000 грн. Это на 19% больше, если сравнивать с августом прошлого года.
По данным Work.ua, на первом месте по уровню зарплат традиционно остается Киев, где в среднем предлагают 30 000 грн. На втором — Львов. Средняя зарплата составляет 26 500 грн (по данным 13 844 вакансий на портале).
Несмотря на то, что количество вакансий во Львове уменьшилось за год на 12%, уровень средней зарплаты вырос на 20%.
Кому во Львове начали предлагать большие зарплаты
- Финансист — +65% (33 000 грн, изменение за год).
- Менеджер по развитию — +54% (50 000 грн).
- Юрист — +42% (32 000 грн).
- Токарь — +40% (35 000 грн).
- Риэлтор — +38% (55 000 грн)
- Сварщик — +36% (37 500 грн).
- Прораб — +36% (47 500 грн).
- Кредитный эксперт — +36% (34 000 грн).
- Кондитер — +36% (26 500 грн).
- Помощник юриста — +36% (22 500 грн).
Где наибольший уровень конкуренции на рынке труда в Украине
По данным аналитиков OLX Работа, больше всего откликов в 2025 году собирают вакансии, связанные с:
- текстами;
- коммуникацией;
- онлайн-обслуживанием.
В июне 2025 года перечень предложений работы, где на одну вакансию приходилось больше всего откликов пользователей, был таким:
- копирайтер;
- супервайзер;
- оператор чата;
- менеджер;
- контент-менеджер.
Аналитики отмечают, что наибольшая конкуренция прослеживается в сферах, которые часто ассоциируются с фрилансом, дистанционной занятостью или низким барьером входа.
Ранее мы писали о том, что нужно знать о работе по совместительству. Также недавно аналитики Microsoft проанализировали, какие профессии могут исчезнуть из-за ИИ.
Читайте Новини.LIVE!