Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок труда Средняя зарплата во Львове — что произошло на рынке в августе

Средняя зарплата во Львове — что произошло на рынке в августе

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 10:45
Средняя зарплата во Львове — сколько предлагают в августе и кому готовы платить больше
Девушка держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Уровень средней зарплаты в разных регионах Украины может существенно отличаться. В городах, где спрос на специалистов больше, работодатели предлагают лучшие условия, чтобы привлечь специалистов с опытом. Средняя зарплата в Украине в июле 2025 года составляет 25 000 грн. Это на 19% больше, если сравнивать с августом прошлого года.

По данным Work.ua, на первом месте по уровню зарплат традиционно остается Киев, где в среднем предлагают 30 000 грн. На втором — Львов. Средняя зарплата составляет 26 500 грн (по данным 13 844 вакансий на портале).

Реклама
Читайте также:

Несмотря на то, что количество вакансий во Львове уменьшилось за год на 12%, уровень средней зарплаты вырос на 20%.

Кому во Львове начали предлагать большие зарплаты

  • Финансист — +65% (33 000 грн, изменение за год).
  • Менеджер по развитию — +54% (50 000 грн).
  • Юрист — +42% (32 000 грн).
  • Токарь — +40% (35 000 грн).
  • Риэлтор — +38% (55 000 грн)
  • Сварщик — +36% (37 500 грн).
  • Прораб — +36% (47 500 грн).
  • Кредитный эксперт — +36% (34 000 грн).
  • Кондитер — +36% (26 500 грн).
  • Помощник юриста — +36% (22 500 грн).

Где наибольший уровень конкуренции на рынке труда в Украине

По данным аналитиков OLX Работа, больше всего откликов в 2025 году собирают вакансии, связанные с:

  • текстами;
  • коммуникацией;
  • онлайн-обслуживанием.

В июне 2025 года перечень предложений работы, где на одну вакансию приходилось больше всего откликов пользователей, был таким:

  • копирайтер;
  • супервайзер;
  • оператор чата;
  • менеджер;
  • контент-менеджер.

Аналитики отмечают, что наибольшая конкуренция прослеживается в сферах, которые часто ассоциируются с фрилансом, дистанционной занятостью или низким барьером входа.

Ранее мы писали о том, что нужно знать о работе по совместительству. Также недавно аналитики Microsoft проанализировали, какие профессии могут исчезнуть из-за ИИ.

Львов рынок труда вакансии зарплата средняя зарплата
Елена Босык - Редактор
Автор:
Елена Босык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации