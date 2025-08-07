Средняя зарплата во Львове — сколько предлагают в августе и кому готовы платить больше

Девушка держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Уровень средней зарплаты в разных регионах Украины может существенно отличаться. В городах, где спрос на специалистов больше, работодатели предлагают лучшие условия, чтобы привлечь специалистов с опытом. Средняя зарплата в Украине в июле 2025 года составляет 25 000 грн. Это на 19% больше, если сравнивать с августом прошлого года.

По данным Work.ua, на первом месте по уровню зарплат традиционно остается Киев, где в среднем предлагают 30 000 грн. На втором — Львов. Средняя зарплата составляет 26 500 грн (по данным 13 844 вакансий на портале).



Несмотря на то, что количество вакансий во Львове уменьшилось за год на 12%, уровень средней зарплаты вырос на 20%.

Кому во Львове начали предлагать большие зарплаты

Финансист — +65% (33 000 грн, изменение за год).

Менеджер по развитию — +54% (50 000 грн).

Юрист — +42% (32 000 грн).

Токарь — +40% (35 000 грн).

Риэлтор — +38% (55 000 грн)

Сварщик — +36% (37 500 грн).

Прораб — +36% (47 500 грн).

Кредитный эксперт — +36% (34 000 грн).

Кондитер — +36% (26 500 грн).

Помощник юриста — +36% (22 500 грн).

Где наибольший уровень конкуренции на рынке труда в Украине

По данным аналитиков OLX Работа, больше всего откликов в 2025 году собирают вакансии, связанные с:

текстами;

коммуникацией;

онлайн-обслуживанием.

В июне 2025 года перечень предложений работы, где на одну вакансию приходилось больше всего откликов пользователей, был таким:

копирайтер;

супервайзер;

оператор чата;

менеджер;

контент-менеджер.

Аналитики отмечают, что наибольшая конкуренция прослеживается в сферах, которые часто ассоциируются с фрилансом, дистанционной занятостью или низким барьером входа.

