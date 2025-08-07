Середня зарплата у Львові — скільки пропонують у серпні та кому готові платити більше

Середня зарплата у Львові — що сталося на ринку праці у серпні
Рівень середньої зарплати в різних регіонах України може суттєво відрізнятися. В містах, де попит на фахівців більший, роботодавці пропонують кращі умови, щоб залучити спеціалістів з досвідом. Середня зарплата в Україні у липні 2025 року становить 25 000 грн. Це на 19% більше, якщо порівнювати із серпнем минулого року.
За даними Work.ua, на першому місці за рівнем зарплат традиційно залишається Київ, де в середньому пропонують 30 000 грн. На другому — Львів. Середня зарплата становить 26 500 грн (за даними 13 844 вакансій на порталі).
Попри те, що кількість вакансій у Львові зменшилася за рік на 12%, рівень середньої зарплати зріс на 20%.
Кому у Львові почали пропонувати більші зарплати
- Фінансист — +65% (33 000 грн, зміна за рік).
- Менеджер з розвитку — +54% (50 000 грн).
- Юрист — +42% (32 000 грн).
- Токар — +40% (35 000 грн).
- Рієлтор — +38% (55 000 грн)
- Зварювальник — +36% (37 500 грн).
- Виконроб — +36% (47 500 грн).
- Кредитний експерт — +36% (34 000 грн).
- Кондитер — +36% (26 500 грн).
- Помічник юриста — +36% (22 500 грн).
Де найбільший рівень конкуренції на ринку праці в Україні
За даними аналітиків OLX Робота, найбільше відгуків у 2025 році збирають вакансії, повʼязані з:
- текстами;
- комунікацією;
- онлайн-обслуговуванням.
У червні 2025 року перелік пропозицій роботи, де на одну вакансію припадало найбільше відгуків користувачів, був таким:
- копірайтер;
- супервайзер;
- оператор чату;
- менеджер;
- контент-менеджер.
Аналітики зазначають, що найбільша конкуренція прослідковується у сферах, які часто асоціюються з фрилансом, дистанційною зайнятістю або низьким бар’єром входу.
