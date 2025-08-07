Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок праці Середня зарплата у Львові — що сталося на ринку праці у серпні

Середня зарплата у Львові — що сталося на ринку праці у серпні

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 10:45
Середня зарплата у Львові — скільки пропонують у серпні та кому готові платити більше
Дівчина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Рівень середньої зарплати в різних регіонах України може суттєво відрізнятися. В містах, де попит на фахівців більший, роботодавці пропонують кращі умови, щоб залучити спеціалістів з досвідом. Середня зарплата в Україні у липні 2025 року становить 25 000 грн. Це на 19% більше, якщо порівнювати із серпнем минулого року.

За даними Work.ua, на першому місці за рівнем зарплат традиційно залишається Київ, де в середньому пропонують 30 000 грн. На другому — Львів. Середня зарплата становить 26 500 грн (за даними 13 844 вакансій на порталі).

Реклама
Читайте також:

Попри те, що кількість вакансій у Львові зменшилася за рік на 12%, рівень середньої зарплати зріс на 20%.

Кому у Львові почали пропонувати більші зарплати

  • Фінансист — +65% (33 000 грн, зміна за рік).
  • Менеджер з розвитку — +54% (50 000 грн).
  • Юрист — +42% (32 000 грн).
  • Токар — +40% (35 000 грн).
  • Рієлтор — +38% (55 000 грн)
  • Зварювальник — +36% (37 500 грн).
  • Виконроб — +36% (47 500 грн).
  • Кредитний експерт — +36% (34 000 грн).
  • Кондитер — +36% (26 500 грн).
  • Помічник юриста — +36% (22 500 грн).

Де найбільший рівень конкуренції на ринку праці в Україні

За даними аналітиків OLX Робота, найбільше відгуків у 2025 році збирають вакансії, повʼязані з:

  • текстами;
  • комунікацією;
  • онлайн-обслуговуванням.

У червні 2025 року перелік пропозицій роботи, де на одну вакансію припадало найбільше відгуків користувачів, був таким:

  • копірайтер;
  • супервайзер;
  • оператор чату;
  • менеджер;
  • контент-менеджер.

Аналітики зазначають, що найбільша конкуренція прослідковується у сферах, які часто асоціюються з фрилансом, дистанційною зайнятістю або низьким бар’єром входу.

Раніше ми писали про те, що треба знати про роботу за сумісництвом. Також нещодавно аналітики Microsoft проаналізували, які професії можуть зникнути через ШІ. 

Львів ринок праці вакансії зарплатня середня зарплата
Олена Босик - Редактор
Автор:
Олена Босик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації