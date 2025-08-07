Середня зарплата у Львові — скільки пропонують у серпні та кому готові платити більше

Дівчина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Рівень середньої зарплати в різних регіонах України може суттєво відрізнятися. В містах, де попит на фахівців більший, роботодавці пропонують кращі умови, щоб залучити спеціалістів з досвідом. Середня зарплата в Україні у липні 2025 року становить 25 000 грн. Це на 19% більше, якщо порівнювати із серпнем минулого року.

За даними Work.ua, на першому місці за рівнем зарплат традиційно залишається Київ, де в середньому пропонують 30 000 грн. На другому — Львів. Середня зарплата становить 26 500 грн (за даними 13 844 вакансій на порталі).

Попри те, що кількість вакансій у Львові зменшилася за рік на 12%, рівень середньої зарплати зріс на 20%.

Кому у Львові почали пропонувати більші зарплати

Фінансист — +65% (33 000 грн, зміна за рік).

Менеджер з розвитку — +54% (50 000 грн).

Юрист — +42% (32 000 грн).

Токар — +40% (35 000 грн).

Рієлтор — +38% (55 000 грн)

Зварювальник — +36% (37 500 грн).

Виконроб — +36% (47 500 грн).

Кредитний експерт — +36% (34 000 грн).

Кондитер — +36% (26 500 грн).

Помічник юриста — +36% (22 500 грн).

Де найбільший рівень конкуренції на ринку праці в Україні

За даними аналітиків OLX Робота, найбільше відгуків у 2025 році збирають вакансії, повʼязані з:

текстами;

комунікацією;

онлайн-обслуговуванням.

У червні 2025 року перелік пропозицій роботи, де на одну вакансію припадало найбільше відгуків користувачів, був таким:

копірайтер;

супервайзер;

оператор чату;

менеджер;

контент-менеджер.

Аналітики зазначають, що найбільша конкуренція прослідковується у сферах, які часто асоціюються з фрилансом, дистанційною зайнятістю або низьким бар’єром входу.

Раніше ми писали про те, що треба знати про роботу за сумісництвом. Також нещодавно аналітики Microsoft проаналізували, які професії можуть зникнути через ШІ.