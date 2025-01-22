Где и как украинские пенсионеры могут заработать деньги

Работа для пенсионеров — где и сколько платят в 2025 году
Несмотря на выход на пенсию, люди в возрасте 60+ имеют шанс продолжить работать и не жить на одни выплаты от государства. Так, на профильных сайтах по поиску работы для лиц пенсионного возраста есть около 5 тысяч вакансий в различных сферах, включая IT, компьютеры и интернет. А средняя зарплата для такой категории населения составляет 17 тыс. грн.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, где пожилые люди могут заработать больше денег.
Кто и при каких условиях имеет право выйти на пенсию
Согласно законодательству Украины, в 2025 году право на пенсию по возрасту зависит от страхового стажа и возраста. Так, в 2025 году право на пенсию по возрасту имеют лица:
- в 60 лет — при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
- в 63 года — при наличии от 22 до 32 лет страхового стажа;
- в 65 лет — при наличии от 15 до 22 лет страхового стажа.
Следует отметить, что согласно пенсионной реформе страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев ежегодно и в 2028 году он составит 35 лет.
В то же время, если у человека до 65 лет отсутствует минимальный страховой стаж, он не имеет права на пенсию по возрасту, но будет получать социальную помощь от государства в размере 2,361 тыс. грн.
На что могут рассчитывать работающие пенсионеры
Медианная зарплата по Украине в категории работа для пенсионеров, согласно данных портала OLX Работа, составляет 17 тыс. грн. Самую большую зарплату для пожилых людей предлагают на западе страны — от 20 тыс. грн, а наименьшую — в центре и во фронтовых регионах, от 12 до 17 тыс. грн соответственно.
По состоянию на 20 января 2025 года на профильных ресурсах по поиску работы, например на сайте Work.ua, насчитывается 4 945 актуальных вакансий для пенсионеров. Больше всего вакансий (1 371) предлагают в производстве и рабочих специальностях, где средняя зарплата составляет 23,8 тыс. грн. Самые высокие зарплаты в этой категории у мотористов, трактористов, автослесарей, автомехаников, автоэлектриков, электрослесарей, инженеров-электриков — в зависимости от региона и компании кандидаты на эти должности могут рассчитывать на зарплату в диапазоне 50-150 тыс. грн.
Много работников среди пенсионеров ищут работодатели и в сфере обслуживании — здесь размещено 1 095 вакансий, а средняя зарплата составляет 21 тыс. грн. Самый высокий уровень зарплат указан у сервиса доставки Glovo — курьеру на автомобиле в Киеве, Ивано-Франковске и Черновцах в компании готовы платить 65 тыс. грн, 60 тыс. грн и 55 тыс. грн соответственно.
Интересные вакансии для пенсионеров с хорошей зарплатой предлагают и военные. Так, в Павлограде ищут стрелка-санитара, которому обещают 20-124 тыс. грн согласно выполнению задания. Основные требования для кандидата на такую вакансию:
- оказание первой помощи раненым во время боевых действий;
- эвакуация раненых в медицинские пункты;
- соблюдение правил безопасности и выполнение указаний командира подразделения;
- поддержание санитарного состояния на месте службы.
А в Полтаве Силы обороны предлагают 21-121 тыс. грн военному повару, которому кроме непосредственного приготовления пищи нужны, в частности, способность работать в походных условиях (полевая кухня) и в условиях повышенной нагрузки.
Ранее мы рассказывали, какие четыре условия нельзя нарушать пенсионерам, чтобы не лишиться выплат. Но начисления можно восстановить, подав соответствующую заявку в соответствующие государственные органы.
Також государство доплачивает гражданам более 2 тыс. грн к основной пенсии. Чтобы получать такую прибавку, украинцы должны соответствовать определенным критериям.
Кроме того стало известно, как украинцам можно получить пенсию в более 10 тыс. грн. Размер будущей пенсии можно изменить благодаря благотворительным взносам.
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