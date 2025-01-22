Де і як українські пенсіонери можуть заробити гроші

Пенсіонери можуть отримувати додатковий дохід. Фото: Pixabay

Незважаючи на вихід на пенсію, люди віком 60+ мають шанс продовжити працювати та не жити на одні виплати від держави. Так, на профільних сайтах з пошуку роботи для осіб пенсійного віку є близько 5 тисяч вакансій в різних сферах, включаючи IT, комп'ютери та інтернет. А середня зарплата для такої категорії населення становить 17 тис. грн.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де люди похилого віку можуть заробити більше грошей.

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Згідно законодавства України, у 2025 році право на пенсію за віком залежить від страхового стажу та віку. Так, у 2025 році право на пенсію за віком мають особи:

у 60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

у 63 роки – за наявності від 22 до 32 років страхового стажу;

у 65 років – за наявності від 15 до 22 років страхового стажу.

Слід зазначити, що згідно з пенсійною реформою страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців щорічно і у 2028 році він становитиме 35 років.

Водночас якщо в людини до 65 років відсутній мінімальний страховий стаж, вона не має права на пенсію за віком, але отримуватиме соціальну допомогу від держави у розмірі 2,361 тис. грн.

На що можуть розраховувати працюючі пенсіонери

Медіанна зарплата по Україні в категорії робота для пенсіонерів, згідно даних порталу OLX Робота, становить 17 тис. грн. Найбільшу зарплату для людей похилого віку пропонують на заході країни – від 20 тис. грн, а найменшу – в центрі та у фронтових регіонах, від 12 до 17 тис. грн відповідно.

Станом на 20 січня 2025 року на профільних ресурсах з пошуку роботи, наприклад на сайті Work.ua, нараховується 4 945 актуальних вакансій для пенсіонерів. Більше всього вакансій (1 371) пропонують у виробництві та робочі спеціальності, де середня зарплата становить 23,8 тис. грн. Найвищі зарплати в цій категорії у мотористів, трактористів, автослюсарів, автомеханіків, автоелектриків, електрослюсарів, інженерів-електриків – в залежності від регіону та компанії кандидати на ці посади можуть розраховувати на зарплату в діапазоні 50-150 тис. грн.

Багато працівників серед пенсіонерів шукають роботодавці й в сфері обслуговуванні – тут розміщено 1 095 вакансій, а середня зарплата становить 21 тис. грн. Найвищій рівень зарплат вказано у сервісу доставки Glovo – кур'єру на автомобілі в Києві, Івано-Франківську та Чернівцях у компанії готові платити 65 тис. грн, 60 тис. грн та 55 тис. грн відповідно.

Цікаві вакансії для пенсіонерів з гарною зарплатою пропонують і військові. Так, в Павлограді шукають стрільця-санітара, якому обіцяють 20-124 тис. грн згідно з виконанням завдання. Основні вимоги для кандидата на таку вакансію:

надання першої допомоги пораненим під час бойових дій;

евакуація поранених до медичних пунктів;

дотримання правил безпеки та виконання вказівок командира підрозділу;

підтримання санітарного стану на місці служби.

А у Полтаві Сили оборони пропонують 21-121 тис. грн військовому кухарю, якому окрім безпосереднього приготування їжі потрібні, зокрема здатність працювати в похідних умовах (польова кухня) та в умовах підвищеного навантаження.

Раніше ми розповідали, які чотири умови не можна порушувати пенсіонерам, щоб не позбутися виплат. Але нарахування можна відновити, подавши відповідну заявку до відповідних державних органів.

Також держава доплачує громадянам понад 2 тис. грн до основної пенсії. Щоби отримувати таку надбавку, українці мають відповідати певним критеріям.

Крім того стало відомо, як українцям можна отримати пенсію у понад 10 тис. грн. Розмір майбутньої пенсії можна змінити завдяки благодійним внескам.